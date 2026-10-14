ऋग्वेदातील उल्लेखापासून ते बुद्धांच्या काळापर्यंत; किती जुनी आहे गंगा नदी?

सकाळ डिजिटल टीम

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून उगम

भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या टक्करीनंतर हिमालय पर्वताची निर्मिती झाली, ज्यानंतर सुमारे ५ कोटी वर्षांपूर्वी गंगा नदीचा उगम आणि प्रवाह सुरू झाला.

Origin of River Ganga

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सध्याचे स्वरूप

सुमारे २० ते ४० लाख वर्षांपूर्वी हिमालयातील गाळाच्या संचयनातून आणि जमिनीच्या धूपेतून विशाल सिंधू-गंगा मैदानी प्रदेशाची आणि सध्याच्या गंगा नदी प्रणालीची रचना झाली.

Origin of River Ganga

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गंगा नदीचा अवतार

पौराणिक ग्रंथांनुसार आणि धार्मिक मान्यतेनुसार त्रेता युगात, म्हणजेच सुमारे १४ हजार वर्षांपूर्वी गंगा नदीचा पृथ्वीवर अवतार झाल्याचे मानले जाते.

Origin of River Ganga

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प्राचीन भारतीय ग्रंथांमध्ये उल्लेख

ऋग्वेदासारख्या सर्वात प्राचीन हिंदू धर्माच्या ग्रंथांमध्ये गंगा नदीचा उल्लेख असून तिचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व चार हजार वर्षांहून अधिक जुने आहे.

Origin of River Ganga

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गंगा नदीकाठी मानवी वस्ती

सुमारे २५०० वर्षांपूर्वी गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर मोठी शहरे आणि मानवी संस्कृती फुलली, जिथे भगवान बुद्धांचे सारनाथ येथील प्रसिद्ध प्रवचन पार पडले होते.

Origin of River Ganga

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हिमालयातील उगमाचे ठिकाण

गंगा नदीचा मुख्य उगम उत्तराखंडमधील गंगोत्री हिमनद्यातून (गौमुख) होतो, जिथे तिला सुरुवातीला भागीरथी नदी म्हणून ओळखले जाते.

Origin of River Ganga

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प्रवास

उगम पावल्यानंतर गंगा नदी हिमालयाच्या सुंदर आणि खोल दऱ्यांमधून मार्ग काढत मैदानी प्रदेशाकडे अखंडपणे प्रवास करते.

Origin of River Ganga

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गंगा नदीला विशेष स्थान

शतकानुशतके अखंड वाहणाऱ्या गंगा नदीला अत्यंत पवित्र मानले जाते आणि तिला मातेचा सन्मानपूर्वक दर्जा दिला गेला आहे.

Origin of River Ganga

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History of Patiala Necklace

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