Apple Cider Vinegar Side Effects : वजन कमी करण्यासाठी सफरचंद सायडर व्हिनेगर घेताय थांबा?, हे होतील दुष्परिणाम

Sandeep Shirguppe
सफरचंद सायडर व्हिनेगरमधील आम्लामुळे दातांच्या इनॅमलची झीज होऊ शकते.
Apple Cider Vinegar
Sakal
जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास अॅसिडिटी, छातीत जळजळ किंवा पोटात अस्वस्थता जाणवू शकते.
Apple Cider Vinegar
sakal
व्हिनेगर थेट किंवा जास्त प्रमाणात घेतल्यास घशात जळजळ आणि खवखव होऊ शकते.
Apple Cider Vinegar
sakal
काही व्यक्तींना सफरचंद सायडर व्हिनेगर घेतल्यानंतर मळमळ किंवा उलट्यांसारखे वाटू शकते.
Apple Cider Vinegar
sakal
अति सेवनामुळे पोटदुखी, गॅस किंवा पचनसंस्थेशी संबंधित त्रास होऊ शकतो.
Apple Cider Vinegar
sakal
खूप जास्त प्रमाणात आणि दीर्घकाळ सेवन केल्यास शरीरातील पोटॅशियमची पातळी कमी होण्याचा धोका संभवतो.
Apple Cider Vinegar
Sakal
काही औषधांसोबत याचा परिणाम बदलू शकतो. नियमित औषधे घेत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Apple Cider Vinegar
esakal
सफरचंद सायडर व्हिनेगर हे थेट न पिता पाण्यात मिसळून मर्यादित प्रमाणात घेणे योग्य. त्रास जाणवल्यास सेवन थांबवावे.
Apple Cider Vinegar
sakal