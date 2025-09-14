सफरचंद आणि दालचिनीच्या पाण्याचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade

सफरचंद + दालचिनीचं पाणी

पचन सुधारते, वजन कमी होतं, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.

पचन सुधारते

हे पेय आतड्यांना चालना देऊन पचनक्रिया सुधारते.

वजन कमी होण्यास मदत

दालचिनी चयापचय वाढवते, कॅलरी लवकर बर्न होतात.

रक्तातील साखरेवर नियंत्रण

हे पाणी रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवते.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीव्हायरल गुणधर्मांमुळे सर्दी-खोकला दूर राहतो.

त्वचेसाठी फायदेशीर

दालचिनी मुरुम कमी करते आणि त्वचा निरोगी ठेवते.

शरीराला हायड्रेट ठेवते

हे पाणी आवश्यक हायड्रेशन देतं, शरीर ताजेतवाने ठेवतं.

स्मरणशक्ती वाढवते

दालचिनी मेंदूला चालना देऊन विचारशक्ती व स्मरणशक्ती वाढवते.

जळजळ कमी करते

दालचिनीचे अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म सूज व वेदना कमी करतात.

शरीर शुद्ध करते

हे पेय शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते.

कसं बनवायचं?

पाणी उकळवा,त्यात सफरचंदाचे तुकडे + दालचिनीच्या काड्या घाला,१५-४५ मिनिटे उकळा,गाळून थंड झाल्यावर प्या

कच्च्या केळीची भाजी आरोग्यासाठी 'सुपरफूड'... जाणून घ्या भन्नाट फायदे

