सफरचंद आणि दालचिनीच्या पाण्याचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade
पचन सुधारते, वजन कमी होतं, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.
हे पेय आतड्यांना चालना देऊन पचनक्रिया सुधारते.
दालचिनी चयापचय वाढवते, कॅलरी लवकर बर्न होतात.
हे पाणी रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवते.
अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीव्हायरल गुणधर्मांमुळे सर्दी-खोकला दूर राहतो.
दालचिनी मुरुम कमी करते आणि त्वचा निरोगी ठेवते.
हे पाणी आवश्यक हायड्रेशन देतं, शरीर ताजेतवाने ठेवतं.
दालचिनी मेंदूला चालना देऊन विचारशक्ती व स्मरणशक्ती वाढवते.
दालचिनीचे अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म सूज व वेदना कमी करतात.
हे पेय शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते.
पाणी उकळवा,त्यात सफरचंदाचे तुकडे + दालचिनीच्या काड्या घाला,१५-४५ मिनिटे उकळा,गाळून थंड झाल्यावर प्या
