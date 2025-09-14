कच्च्या केळीची भाजी आरोग्यासाठी 'सुपरफूड'... जाणून घ्या भन्नाट फायदे

Aarti Badade
आचार्य बाळकृष्ण यांनी सांगितले – केळी बनवताना ही चूक करू नका.
कच्ची केळी ही जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबरचा उत्तम स्रोत आहे.
अनेकदा आपण कच्च्या केळीची भाजी खातो, पण त्याचे आरोग्यदायी फायदे माहित नसतात.
कच्च्या केळीची भाजी ही पोटासाठी 'सुपरफूड' आहे – अतिसार, आमांश आणि अपचनात उपयुक्त.
ही भाजी पचनशक्ती वाढवते, वायू, आम्लता आणि अपचन दूर करते.
कच्च्या केळीची भाजी फायबर आणि लोहयुक्त असल्याने वजन कमी करण्यास मदत करते.
पौष्टिक मूल्य टिकवण्यासाठी भाजी कमी तेलात शिजवावी.
केळी सोलून तुकडे करा → हळद-मिठात उकळा → जिरे, मिरची, आले व मसाले घालून परता.
भाजीवर कोथिंबीर पेरा आणि चपाती व कोशिंबिरीसोबत खा – चविष्ट आणि पौष्टिक!
