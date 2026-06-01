पावडरने पिकवलेले सफरचंद कसे ओळखायचे? पाहा भन्नाट ट्रिक

Saisimran Ghashi
सफरचंद ज्याला की इंग्रजीमध्ये अॅपल म्हणतो हे खूप पौष्टिक फळ आहे
apple fruit benefits
आपण सतत सफरचंद खात असतो पण कधीतर तो तुरट लागतो
How to identify chemically ripened apples
आपण याकडे दुर्लक्ष करून म्हणतो की हा कच्चा असेल, पण तसे नाही
Health Risks of Eating Chemically Ripened Apples
हा सफरचंद केमिकलयुक्त पावडरने पिकवलेला असू शकतो
5 Simple Tests to Detect Wax and Powder on Apple
सफरचंदावर बोटाने किंवा नखाने खाजवल्यास सफेद रंगाची पावडर किंवा मेण निघाल्यास ते कृत्रिमरीत्या पिकवलेले असते.
powder wax test
पावडर किंवा केमिकल लावलेली सफरचंदे गरजेपेक्षा जास्त चमकदार आणि एकाच रंगाची दिसतात, तर नैसर्गिक सफरचंदांचा रंग थोडा फिका असतो.
color test
नैसर्गिकरीत्या पिकलेल्या सफरचंदाला एक गोड, ताजा सुगंध असतो, तर केमिकल वापरलेल्या सफरचंदाला कोणताही वास येत नाही.
smell test
आणि महत्वाची बाब म्हणजे शिळा सफरचंद असेल तर तो कापल्यानंतर लगेच काळा पडतो
Best Tips to Buy Safe and Fresh Apples
