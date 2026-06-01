पावडरने पिकवलेले सफरचंद कसे ओळखायचे? पाहा भन्नाट ट्रिक

Saisimran Ghashi

सफरचंद

सफरचंद ज्याला की इंग्रजीमध्ये अॅपल म्हणतो हे खूप पौष्टिक फळ आहे

तुरट चव

आपण सतत सफरचंद खात असतो पण कधीतर तो तुरट लागतो

दुर्लक्ष करण्याची सवय

आपण याकडे दुर्लक्ष करून म्हणतो की हा कच्चा असेल, पण तसे नाही

पावडरने पिकवलेला

हा सफरचंद केमिकलयुक्त पावडरने पिकवलेला असू शकतो

पांढरा थर

सफरचंदावर बोटाने किंवा नखाने खाजवल्यास सफेद रंगाची पावडर किंवा मेण निघाल्यास ते कृत्रिमरीत्या पिकवलेले असते.

चकाकी आणि रंग

पावडर किंवा केमिकल लावलेली सफरचंदे गरजेपेक्षा जास्त चमकदार आणि एकाच रंगाची दिसतात, तर नैसर्गिक सफरचंदांचा रंग थोडा फिका असतो.

वास आणि सुगंध

नैसर्गिकरीत्या पिकलेल्या सफरचंदाला एक गोड, ताजा सुगंध असतो, तर केमिकल वापरलेल्या सफरचंदाला कोणताही वास येत नाही.

शिळा सफरचंद

आणि महत्वाची बाब म्हणजे शिळा सफरचंद असेल तर तो कापल्यानंतर लगेच काळा पडतो

