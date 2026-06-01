जीन्स पॅन्टला छोटा खिसा का असतो? फॅशनसाठी नाही, तर 'हे' आहे सिक्रेट कारण

Saisimran Ghashi

जीन्सचे पॉकेट

जीन्स पॅन्टला एक छान छोटा खिसा असतो, तुम्ही कशी विचार केलाय तो कशासाठी असतो?

सुरुवातीचा अंदाज

आपल्याला वाटतो तसा हा छोटा खिसा केवळ फॅशन किंवा स्टाईल वाढवण्यासाठी तयार केलेला नाही.

मूळ इतिहास

या खिशाचा इतिहास थेट १८७३ सालातील पहिल्या जीन्सच्या निर्मितीशी आणि लेव्ही स्ट्रॉस कंपनीशी जोडलेला आहे.

मुख्य उद्देश

सुरुवातीच्या काळात हा खिसा खास करून 'पॉकेट वॉच' म्हणजेच लहान साखळीचे घड्याळ ठेवण्यासाठी बनवला होता.

सुरक्षिततेची गरज

त्या काळी कामगार आणि काउबॉय कामाच्या वेळी आपले महागडे घड्याळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी या खिशाचा वापर करत.

स्क्रॅचपासून बचाव

इतर वस्तूंमुळे घड्याळावर स्क्रॅच पडू नयेत म्हणून त्याला मुख्य खिशापासून वेगळे आणि लहान ठेवले गेले.

नाव आणि ओळख

या ऐतिहासिक कारणामुळेच कपड्यांच्या भाषेत या खिशाला आजही अधिकृतपणे 'वॉच पॉकेट' असे म्हटले जाते.

काळासोबत बदल

काळ बदलला, घड्याळे हातात आली, पण या खिशाची उपयुक्तता नाणी किंवा तिकीट ठेवण्यासाठी कायम राहिली.

