जीन्स पॅन्टला छोटा खिसा का असतो? फॅशनसाठी नाही, तर 'हे' आहे सिक्रेट कारण

Saisimran Ghashi
जीन्स पॅन्टला एक छान छोटा खिसा असतो, तुम्ही कशी विचार केलाय तो कशासाठी असतो?
आपल्याला वाटतो तसा हा छोटा खिसा केवळ फॅशन किंवा स्टाईल वाढवण्यासाठी तयार केलेला नाही.
या खिशाचा इतिहास थेट १८७३ सालातील पहिल्या जीन्सच्या निर्मितीशी आणि लेव्ही स्ट्रॉस कंपनीशी जोडलेला आहे.
Why Levi Strauss Added the Fifth Small Pocket in 1873
सुरुवातीच्या काळात हा खिसा खास करून 'पॉकेट वॉच' म्हणजेच लहान साखळीचे घड्याळ ठेवण्यासाठी बनवला होता.
त्या काळी कामगार आणि काउबॉय कामाच्या वेळी आपले महागडे घड्याळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी या खिशाचा वापर करत.
इतर वस्तूंमुळे घड्याळावर स्क्रॅच पडू नयेत म्हणून त्याला मुख्य खिशापासून वेगळे आणि लहान ठेवले गेले.
या ऐतिहासिक कारणामुळेच कपड्यांच्या भाषेत या खिशाला आजही अधिकृतपणे 'वॉच पॉकेट' असे म्हटले जाते.
काळ बदलला, घड्याळे हातात आली, पण या खिशाची उपयुक्तता नाणी किंवा तिकीट ठेवण्यासाठी कायम राहिली.
