Apple iPhone cover color : सर्व फोन कव्हर पिवळे होतात, पण 'Apple'च्या कव्हरचा रंग का बदलत नाही?

बहुतेक पारदर्शक स्मार्टफोन कव्हर कालांतराने पिवळे होतात, परंतु Apple फोन कव्हर तसे होत नाहीत.
अशा परिस्थितीत, प्रश्न उद्भवतो की ब्रँडेड कव्हरमध्ये अशी कोणती जादू आहे की ती पिवळी होत नाहीत?
या सर्व मटेरियल अतिनील किरणे आणि ऑक्सिडेशन व धूळ यांचा फारसा परिणाम होत नाही.
Apple आणि इतर ब्रँड्सच्या महागड्या कव्हर्सवर एक विशेष कोटिंग असते ज्याला स्पेशल अँटी-यलोइंग कोटिंग म्हणतात.
हे कोटिंग यूव्ही प्रोटेक्शन लेयर म्हणून काम करते. यामुळे कव्हरच्या रंगावर परिणाम करत नाही.
Appleआणि इतर ब्रँड्सच्या महागडे कव्हर निर्मिती दरम्यान एका विशेष प्रक्रियेतून जातात.
कव्हरच्या निर्मितीवेळी त्यांची उष्णता, दाब आणि रासायनिक चाचणी केली जाते.
