चिमूटभर हिंग देतं आरोग्याचे अनोखे फायदे!

हिंग

फोडणीत हिंग टाकल्यावर घरभर रुचकर सुगंध पसरतो. हा सुगंध भूक वाढवतो आणि पदार्थाची चव अनेक पटींनी वाढवतो.

हिंग कसा तयार होते?

हिंग हे एका विशिष्ट झाडाच्या शाखा आणि मुळांपासून अर्क काढून तयार केले जाते. खड्याच्या स्वरूपातील हिंग अधिक वयोवृद्ध आणि औषधी गुणांनी समृद्ध असते, ज्याला 'हिरा हिंग' असे म्हणतात.

हिंगातील पोषक घटक

हिंगामध्ये 'अ' आणि 'ब' जीवनसत्त्वे, लोह, जस्त, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, तांबे, गंधक, फॉस्फरस, मॅंगनीज आणि प्रथिने यांसारखे पोषक तत्त्वे आढळतात.

त्वचारोग व कोंड्यावर उपाय

दोन चिमूट हिंग साजूक तुपात टाकून दिवसातून दोनदा कोमट पाण्यासोबत सेवन करावे. तेलात हिंग मिसळून त्वचेवरील पुरळ, खाज किंवा कोंड्याच्या जागी लावल्यास लाभ होतो.

अपचन व गॅसेससाठी हिंग

पाव चमचा सुंठ पूड, दोन चिमूट हिंग आणि पाव चमचा काळे मीठ हे मिश्रण गरम पाणी किंवा ताकात घेणे फायदेशीर आहे. विशेषतः जड जेवणानंतर हे घ्यावे.

डोकेदुखीवर घरगुती उपाय

हिंग, सुंठ पावडर आणि कापूर यांचे मिश्रण तयार करून ते कपाळ, कानाच्या मागे आणि नाकावर लावा. १५-२० मिनिटांनी धुतल्यास वेदना कमी होतात.

हिंग साठवण्याची योग्य पद्धत

हिंग नेहमी हवाबंद डब्यात ठेवावा. हवा लागल्यास सुगंध आणि औषधी गुणधर्म दोन्ही कमी होतात.

