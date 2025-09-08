सफरचंद तुम्हालाही आवडतं? पण या 5 लोकांनी चुकूनही खाऊ नये

Yashwant Kshirsagar
रोज एक सफरचंद डॉक्टरला दूर ठेवते' ही म्हण आपण लहानपणापासून ऐकत मोठे झालो आहोत.
सफरचंदात असलेली जीवनसत्त्वे, फायबर, लोह, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, तांबे आणि अँटीऑक्सिडंट्स सारखे पोषक घटक अनेक आजारांपासून संरक्षण करतात.
पण काही लोकांसाठी सफरचंद खाल्ल्याने फायदा होण्याऐवजी नुकसान होऊ लागते. त्यामुळे सफरचंद कोणी खाणे टाळावे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
मधुमेहाच्या रुग्णांना त्यांच्या आहाराची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. जर मधुमेहाचे रुग्ण जास्त प्रमाणात सफरचंद खात असतील तर त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच सफरचंद खावेत.
काही लोकांना, विशेषतः ज्यांना ओरल अॅलर्जी सिंड्रोम आहे, त्यांना सफरचंद खाल्ल्याने अॅलर्जी होऊ शकते. तोंड, घसा आणि त्वचेत खाज सुटणे किंवा सूज येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
ज्यांना आधीच पोट आणि पचन समस्या आहेत, त्यांच्यासाठी सफरचंदांचे जास्त सेवन हानिकारक देखील असू शकते. सफरचंदांमध्ये असलेले फायबर पोटासाठी चांगले असते, परंतु गॅस, आम्लता किंवा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS) असलेल्या लोकांसाठी ते समस्या वाढवू शकते.
सफरचंदांमध्ये असलेले नैसर्गिक आम्ल दातांच्या इनॅमलला नुकसान पोहोचवू शकते. वारंवार सफरचंद खाल्ल्याने दातांची संवेदनशीलता आणि हिरड्यांच्या समस्या वाढू शकतात. जर तुम्हाला आधीच कोणताही दातांचा आजार असेल तर सफरचंद खाणे टाळा.
अतिसाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी सफरचंद खाऊ नये. सफरचंदांमध्ये भरपूर फायबर असते, ज्यामुळे आतड्यांची हालचाल सुलभ होते. पण जास्त सेवन केल्याने अतिसाराची समस्या वाढू शकते.
