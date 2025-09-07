पितृपक्षात मुंग्यांना पीठ खाऊ घातल्याने काय होते?

Yashwant Kshirsagar
पितृपक्ष ७ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये तर्पण आणि श्राद्धाचे विशेष महत्त्व आहे.
Pitrupaksha rituals
esakal
या काळात आपल्या पित्रांचे आवडते अन्न तयार करून प्राणी आणि पक्ष्यांना खाऊ घातले जाते.
Pitrupaksha rituals
esakal
असे मानले जाते की प्राणी आणि पक्ष्यांना अन्न खाऊ घातल्याने आपल्या अन्न पूर्वजांपर्यंत पोहोचते आणि त्यांच्या आत्म्याला तृप्त करते.
Pitrupaksha rituals
esakal
पितृपक्षात मुंग्यांना पीठ खाऊ घालण्याची परंपरा आहे. असे मानले जाते की यामुळे पूर्वजांना संतुष्टी मिळते आणि कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते.
Pitrupaksha rituals
esakal
म्हणूनच तुम्ही मुंग्यांना पीठ खाऊ घालावे. यामुळे तुमच्या पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळते.
Pitrupaksha rituals
esakal
असे मानले जाते की जर तुमचे पूर्वज पाताळात असतील तर मुंग्या त्यांना अन्न देतात.
Pitrupaksha rituals
esakal
मुंग्यांना पीठ खाऊ घालण्याचा नियम आहे. श्राद्धाचे जेवण तयार केल्यानंतर, थोडे पीठ बाजूला ठेवा.
Pitrupaksha rituals
esakal
मुंग्यांसाठी ते अंगणात, भिंतीच्या काठावर किंवा मोकळ्या जागेत ठेवा. हे काम भक्ती आणि शुद्ध भावनेने केले पाहिजे.
Pitrupaksha rituals
esakal
ही माहिती केवळ श्रद्धा, धार्मिक ग्रंथ आणि विविध माध्यमांवर आधारित आहे. कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या.
Pitrupaksha rituals
esakal