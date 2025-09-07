पितृपक्षात मुंग्यांना पीठ खाऊ घातल्याने काय होते?

Yashwant Kshirsagar

विशेष महत्त्व

पितृपक्ष ७ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये तर्पण आणि श्राद्धाचे विशेष महत्त्व आहे.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

पित्रांचे आवडते अन्न

या काळात आपल्या पित्रांचे आवडते अन्न तयार करून प्राणी आणि पक्ष्यांना खाऊ घातले जाते.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

तृप्त आत्मा

असे मानले जाते की प्राणी आणि पक्ष्यांना अन्न खाऊ घातल्याने आपल्या अन्न पूर्वजांपर्यंत पोहोचते आणि त्यांच्या आत्म्याला तृप्त करते.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

पीठ

पितृपक्षात मुंग्यांना पीठ खाऊ घालण्याची परंपरा आहे. असे मानले जाते की यामुळे पूर्वजांना संतुष्टी मिळते आणि कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

आत्म्याला शांती

म्हणूनच तुम्ही मुंग्यांना पीठ खाऊ घालावे. यामुळे तुमच्या पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळते.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

मुंग्या

असे मानले जाते की जर तुमचे पूर्वज पाताळात असतील तर मुंग्या त्यांना अन्न देतात.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

नियम

मुंग्यांना पीठ खाऊ घालण्याचा नियम आहे. श्राद्धाचे जेवण तयार केल्यानंतर, थोडे पीठ बाजूला ठेवा.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

शुद्ध भावना

मुंग्यांसाठी ते अंगणात, भिंतीच्या काठावर किंवा मोकळ्या जागेत ठेवा. हे काम भक्ती आणि शुद्ध भावनेने केले पाहिजे.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

सूचना

ही माहिती केवळ श्रद्धा, धार्मिक ग्रंथ आणि विविध माध्यमांवर आधारित आहे. कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या.

Pitrupaksha rituals

|

esakal

दारूची बाटली ७५० मिलीची का असते? रंजक इतिहास माहिती आहे का...

Why Liquor Bottles Are 750ml | esakal
येथे क्लिक करा