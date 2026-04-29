उन्हाळ्यात 'या' गोष्टी चेहऱ्याला लावल्यास चेहरा दिसतो टवटवीत

उन्हाळ्यात सकाळी चेहऱ्याला 'हे' पदार्थ लावल्यास दिवसभर चेहरा टवटवीत दिसतो.

उष्णता

उन्हाळ्यात उष्णता, धूळीमुळे चेहरा टॅन होतो. त्यामुळे नैसर्गिक ग्लो सुद्धा कमी होतो.

तांदळाचं पाणी

चेहऱ्यावर ग्लो आणण्यासाठी तुम्ही तांदळाच्या पाण्यानं चेहरा धुतल्यास चेहरा चमकदार होतो.

हळद आणि बेसन

जर तुम्ही बेसन आणि हळदीची पेस्ट लावली तर चेहऱ्यावरील टॅन कमी होऊन चेहरा चमकदार बनतो.

खोबरेल तेल

जर तुम्ही चेहरा टवटवीत दिसण्यासाठी थोड्या प्रमाणात खोबरेल तेल लावलं तर ग्लोइंग स्कीन ठेवण्यास मदत होते.

दूध

दुधामुळे चेहऱ्यावरील घाण तसंच डेड स्किन दूर होते, तुमचा चेहरा तजेलदार ठेवण्यास मदत होते.

योग्य पद्धत

वरील उपाय करता योग्य पद्धतीनं करणं गरेजचं आहे. तसंच एक ठराविक वेळ फिक्स करुनच या गोष्टी अप्लाय करा.

चेहऱ्याला तूप किती आणि कोणत्या वेळी लावावं?

Ghee For Skin Care

|

esakal

हे ही पहा...