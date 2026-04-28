चेहऱ्याला तूप किती आणि कोणत्या वेळी लावावं?

Apurva Kulkarni
तूप हे आरोग्यासाठी चांगलं असतं, तुपाचे अनेक फायदे आहेत. चेहरा तजेलदार करण्यासाठी तूप खूप महत्त्वाचं असतं.
परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? तुम्ही चेहऱ्याला तूप लावल्यास काय होतं? तर जाणून घेऊया
चेहऱ्यावर तूप लावल्यानंतर चेहऱ्यावरील कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होते. परंतु ते योग्य प्रमाणात लावणं योग्य आहे.
सकाळी उठल्यावर चेहऱ्याला थोडसं तूप लावल तर तुमची स्कीन मऊ होते आणि त्वचा निरोगी राहते.
तुमची जर ऑईली स्कीन असेल तर चेहऱ्याला तूप लावल्यास ती कमी होते.
तुम्ही योग्य प्रमाणात तूप लावल्यास चेहऱ्यावरील मुरूमांची समस्या कमी होते.
तुपामुळे धूळ, प्रदुषण यापासून संरक्षण मिळतं. परंतु जास्त प्रमाणात तूप लावू नये. त्यामुळे तुमच्या चेहऱ्यावर पुरळ येऊ शकतात.
