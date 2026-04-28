चेहऱ्याला तूप किती आणि कोणत्या वेळी लावावं?

Apurva Kulkarni

तूप

तूप हे आरोग्यासाठी चांगलं असतं, तुपाचे अनेक फायदे आहेत. चेहरा तजेलदार करण्यासाठी तूप खूप महत्त्वाचं असतं.

Ghee For Skin Care

|

esakal

फायदे

परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? तुम्ही चेहऱ्याला तूप लावल्यास काय होतं? तर जाणून घेऊया

Ghee For Skin Care

|

esakal

कोरडेपणा

चेहऱ्यावर तूप लावल्यानंतर चेहऱ्यावरील कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होते. परंतु ते योग्य प्रमाणात लावणं योग्य आहे.

Ghee For Skin Care

|

esakal

मऊ चेहरा

सकाळी उठल्यावर चेहऱ्याला थोडसं तूप लावल तर तुमची स्कीन मऊ होते आणि त्वचा निरोगी राहते.

Ghee For Skin Care

|

esakal

ऑईली स्कीन

तुमची जर ऑईली स्कीन असेल तर चेहऱ्याला तूप लावल्यास ती कमी होते.

Ghee For Skin Care

|

esakal

मुरुमाच्या समस्या

तुम्ही योग्य प्रमाणात तूप लावल्यास चेहऱ्यावरील मुरूमांची समस्या कमी होते.

Ghee For Skin Care

|

esakal

योग्य प्रमाण

तुपामुळे धूळ, प्रदुषण यापासून संरक्षण मिळतं. परंतु जास्त प्रमाणात तूप लावू नये. त्यामुळे तुमच्या चेहऱ्यावर पुरळ येऊ शकतात.

Ghee For Skin Care

|

esakal

