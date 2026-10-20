दसऱ्याला आपट्याचे समजून कांचनाचे पान तर वाटत नाही ना? फरक ओळखाच!

Aarti Badade
दसऱ्याला सोने म्हणून दिली जाणारी पाने नेमकी आपट्याची आहेत की कांचनाची, हे काही सोप्या खुणांवरून समजू शकते.
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal
आपट्याची पाने साधारण गोलसर आणि रुंद असतात, तसेच त्यांच्या टोकाला मधोमध छोटी फट दिसते.
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal
कांचनाची पाने आकाराने तुलनेने मोठी असू शकतात आणि त्यांच्या टोकाला दोन भागांमध्ये स्पष्ट दुभंग दिसतो.
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal
आपटा आणि कांचनाची पाने काहीशी सारखी दिसत असल्याने केवळ आकारावरून ओळख ठरवण्याऐवजी इतर वैशिष्ट्येही पाहा.
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal
आपटा आणि कांचनाच्या झाडांवरील फुलांचा रंग, आकार आणि रचना वेगवेगळी असू शकते, त्यामुळे झाड ओळखताना फुलांचाही आधार घेता येतो.
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal
पानांसोबत झाडावरील शेंगांचा आकार आणि रचना पाहिल्यास आपटा आणि कांचन यांतील फरक समजण्यास मदत होते.
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal
दसऱ्याची परंपरा जपतांना झाडांच्या फांद्या तोडण्याऐवजी खाली पडलेली पाने वापरा आणि वृक्षसंवर्धनालाही महत्त्व द्या.
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal
Ramsej Fort