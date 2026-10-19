रामशेज किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

Aarti Badade
नाशिकजवळील रामशेज किल्ल्याचा मराठा इतिहासातील महत्त्वाचा काळ १६७१-७२ पासून सुरू होतो, त्यामुळे त्याला सुमारे ३५५ वर्षांचा ऐतिहासिक संदर्भ आहे.
रामशेज किल्ला महाराष्ट्रातील नाशिक शहरापासून साधारण १० ते १४ किलोमीटर अंतरावर असून, निसर्गरम्य डोंगरावर वसलेला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सेनापती मोरोपंत पिंगळे यांनी १६७१-७२ च्या सुमारास रामशेज किल्ला जिंकून स्वराज्यात सामील केल्याचे सांगितले जाते.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात रामशेज किल्ल्यावरील मराठ्यांनी मुघल सैन्याचा अनेक वर्षे धैर्याने सामना केला.
रामशेज किल्ल्याचा इतिहास मुघलांविरुद्ध मराठ्यांनी दिलेल्या सुमारे साडेपाच ते साडेसहा वर्षांच्या लढ्यामुळे विशेष प्रसिद्ध आहे.
स्थानिक आख्यायिकेनुसार, वनवासाच्या काळात प्रभू श्रीरामांनी या ठिकाणी काही काळ विश्रांती घेतली होती, असे मानले जाते.
ऐतिहासिक महत्त्व, डोंगरावरील सुंदर दृश्ये आणि चढाईचा अनुभव यांमुळे रामशेज किल्ला इतिहासप्रेमी आणि ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी आकर्षण ठरतो.
Harihar Fort