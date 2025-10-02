केवळ सोनंच नाही, आपट्याची पाने आहेत 'या' आजारांवर रामबाण औषध

औषधी गुणधर्म

आपट्याच्या पानांना दसऱ्याला खुप महत्व असते. पण या आपट्याच्या पानांचे औषधी गुणधर्म तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या काय आहेत यांचे औषधी गुणधर्म

थायरॉईड

आपट्याच्या पानांमध्ये सूज कमी करणारे (Anti-inflammatory) गुणधर्म असतात. गळ्याभोवती येणारी सूज (Goitre) किंवा थायरॉईड ग्रंथीची दाहकता कमी करण्यास मदत करते.

चयापचय सुधारते

आपट्याच्या पानांचा पारंपरिक उपयोग चयापचय (Metabolism) नियंत्रित ठेवण्यासाठी होतो. थायरॉईडच्या कार्यामध्ये सुधारणा करून शरीरातील आवश्यक क्रियांचे संतुलन राखण्यास मदत करते.

कंठरोग निवारण

आपट्याच्या सालीचा किंवा पानांचा काढा कंठरोग (गळ्याचे आजार) आणि ग्रंथींच्या गाठींवर (Tumours) उपचार करण्यासाठी वापरला जातो. थायरॉईड विकारात ग्रंथीवर आलेल्या गाठी (Nodules) विरघळण्यास मदत होते.

सेवन पद्धत

थायरॉईडच्या समस्येवर आपट्याची पाने स्वच्छ धुवून व सुकवून त्याचे चूर्ण (Powder) मधासोबत नियमित सेवन करण्याचा सल्ला काही पारंपारिक पद्धतींमध्ये दिला जातो.

आयुर्वेदिक महत्त्व

आपटा (Bauhinia racemosa) या प्रजातीची झाडे कचनार (Bauhinia variegata) या थायरॉईडवरील प्रभावी औषधांच्या कुटुंबातील आहे, ज्यामुळे त्याचे गुणधर्म या विकारावर प्रभावी मानले जातात.

जुलाब

आपट्याची पाने तुरट (Astringent) प्रकृतीची असल्यामुळे पचनसंस्थेशी संबंधित विकारांवर, विशेषत: जुलाबावर, अत्यंत गुणकारी आहेत.

आतड्यांमध्ये संकोचन

पानांमध्ये असलेला तुरट (कषाय) रसामुळे आतड्यांमध्ये संकोचन (Contraction) होते. यामुळे जुलाब, अतिसार (Diarrhea) आणि आव पडणे (Dysentery) लगेच थांबण्यास मदत होते.

थंड आणि शामक

पानांची प्रकृती थंड असल्यामुळे जुलाबामुळे पोटात होणारी आग किंवा उष्णता शांत होते आणि पचनसंस्थेला आराम मिळतो.

