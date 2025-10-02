तुमचे लिव्हर निरोगी ठेवायचे का? आजच आहारात या कडू भाजीच्या पानांचा समावेश करा

Sandip Kapde
तुमचे लिव्हर निरोगी ठेवण्यासाठी कारल्याची पाने उपयुक्त ठरतात.
ही पाने पचनक्रिया सुधारण्यास आणि अन्न लवकर पचवण्यास मदत करतात.
कारल्याची पाने रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यात प्रभावी असतात.
पानांमधील पोषकद्रव्ये त्वचा निरोगी ठेवतात.
वजन कमी करण्यासाठी व शरीरातील चरबी नियंत्रित ठेवण्यासाठी ही पाने मदत करतात.
शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढून टाकण्यात कारल्याची पाने महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
यातील घटक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि संसर्गापासून बचाव करतात.
कारल्याच्या पानांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असून ते पेशींचं संरक्षण करतात.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी या पानांचा आहारात समावेश उपचाराला पूरक ठरतो.
NIH च्या संशोधनानुसार, ही पाने इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारतात.
