Arattai App Founder Sridhar Vembu : अब्जोंची संपत्ती तरीही छोट्या गावात सर्वसाधारण जीवन जगणारा अवलिया!

Mayur Ratnaparkhe

मेसेजिंग ॲप Arattai -

श्रीधर वेम्बू हे त्यांच्या इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप Arattai मुळे चर्चेत आहेत.

 आयआयटी मद्रास -

श्रीधर वेम्बू यांनी आयआयटी मद्रासमध्ये शिक्षण घेतले आहे.

बी.टेक पदवी -

श्रीधर वेम्बू यांनी १९८९ मध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक पदवी प्राप्त केली आहे.

अमेरिकेत पीएचडी -

श्रीधर वेम्बू यांनी १९९४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील प्रिन्सटन विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण केली आहे.

व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात -

 वेम्बू यांनी अमेरिकेत क्वालकॉममध्ये सिस्टम डिझाइन इंजिनिअर म्हणून त्यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली.

भारतात परण्याचा निर्णय -

तथापि, ते जास्त काळ नोकरीत राहिले नाहीत आणि त्यांनी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला.

स्वतःची कंपनी सुरू -

परतल्यानंतर ते तामिळनाडूतील तेनकासी येथील एका छोट्या गावात स्थायिक झाले आणि त्यांनी स्वतःची कंपनी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

अब्जाधीशांच्या यादीत समावेश -

श्रीधर वेम्बू आणि त्यांच्या कुटुंबाचा २०२४ च्या फोर्ब्सच्या टॉप १०० भारतीय अब्जाधीशांच्या यादीत समावेश होता.

अब्जोपती –

श्रीधर वेम्बू यांची २०२४ची एकूण संपत्ती ५.८ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.

