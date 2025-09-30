Aarti Badade
जन्मानंतर बाळ का रडते? रडणे हा बाळाचा संवाद साधण्याचा आणि त्याच्या गरजा व्यक्त करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
बाळ अनेक कारणांसाठी रडते, जसे की: भूक लागणे किंवा तहान लागणे. डायपर ओले होणे. थकवा किंवा कंटाळा.
एकटे वाटणे.वेदना किंवा अस्वस्थता.गॅस किंवा ऍलर्जी यांसारख्या आरोग्य समस्या.
जन्मानंतर पहिले रडणे बाळाच्या फुफ्फुसांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. यामुळे बाळाला श्वास घेण्यासाठी स्वतःच्या फुफ्फुसांचा वापर करण्यास मदत होते.
बाळाच्या रडण्याचे कारण शांतपणे शोधण्याचा प्रयत्न करा.त्याला मिठीत घेऊन किंवा हलक्या हाताने थोपटून शांत करा.
एकाच वेळी खूप जास्त आवाज किंवा हालचाल देणे टाळा. बाळाला शांत आणि सुरक्षित वाटेल असे वातावरण तयार करा.
जर तुम्ही बाळाच्या रडण्यामुळे खूप अस्वस्थ झाला असाल, तर त्याला सुरक्षितपणे ठेवून थोडे शांत व्हा.शांत वाटल्यावरच बाळाकडे परत जा.
