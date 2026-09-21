अर्धपोटी जेवल्याने शरीरावर काय परिणाम होतात?

Aarti Badade

अर्धपोटी जेवणे

अर्धपोटी किंवा गरजेपेक्षा खूप कमी खाण्याची सवय असल्यास शरीराला आवश्यक ऊर्जा आणि पोषक घटक कमी मिळू शकतात.

eating too little affects health

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Sakal

कॅलरीज

पुरेशा कॅलरीज न मिळाल्याने सतत थकवा, अशक्तपणा आणि दैनंदिन कामांसाठी ऊर्जा कमी पडण्याची समस्या जाणवू शकते.

eating too little affects health

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Sakal

आहार

आहाराचे प्रमाण सातत्याने कमी राहिल्यास प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांची कमतरता होऊन स्नायू, हाडे आणि रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.

eating too little affects health

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Sakal

साखरेची पातळी

रक्तातील साखरेची पातळी कमी झाल्यास चिडचिड, मूडमध्ये बदल, एकाग्रता कमी होणे आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवू शकते.

eating too little affects health

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Sakal

शरीराची ऊर्जा

सतत अपुरे खाल्ल्याने शरीराची ऊर्जा गरजेनुसार जुळवून घेते आणि काही परिस्थितींमध्ये चयापचयावर परिणाम होऊ शकतो.

eating too little affects health

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Sakal

अपचनाचा त्रास

अनियमित किंवा अपुरे खाण्यामुळे काही लोकांना अॅसिडिटी, गॅस, पोटात जळजळ किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

eating too little affects health

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Sakal

वजन कमी करण्यासाठी

वजन कमी करण्यासाठी उपाशी राहण्याऐवजी संतुलित आणि पुरेसा आहार घेणे महत्त्वाचे असून, आहारातील मोठे बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

eating too little affects health

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Sakal

प्रतापगड किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

pratapgad fort age

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