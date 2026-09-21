प्रतापगड किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

Aarti Badade

प्रतापगड किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात उभारलेला प्रतापगड किल्ला आज सुमारे ३७० वर्षे जुना आहे.

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किल्ल्याची उभारणी कधी झाली?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदेशानुसार इ.स. १६५६ मध्ये प्रतापगडाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे मानले जाते.

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Sakal

किल्ल्याच्या बांधकामाची जबाबदारी कोणाकडे होती?

किल्ल्याच्या बांधकामाची देखरेख मोरोपंत त्र्यंबक पिंगळे यांनी केली होती.

pratapgad fort age

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Sakal

प्रतापगडाचा इतिहासातील सर्वात मोठा प्रसंग!

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझलखान यांची ऐतिहासिक भेट झाली.

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Sakal

अफझलखानाच्या भेटीने इतिहास बदलला!

या भेटीनंतर झालेल्या संघर्षामुळे प्रतापगड मराठ्यांच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी एक ठरला.

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Sakal

कुठे आहे प्रतापगड?

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात, महाबळेश्वरजवळ सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये प्रतापगड वसलेला आहे.

pratapgad fort age

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Sakal

समुद्रसपाटीपासून किती उंचीवर?

प्रतापगड समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,५४३ फूट उंचीवर असून आजही त्याचा ऐतिहासिक वारसा पर्यटकांना आकर्षित करतो.

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दुकानाबाहेर हा भयंकर मुखवटा का लावतात?

Fierce Mask Outside Shops Mean

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