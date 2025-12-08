केस वाढीसाठी Hair Gummies किती प्रभावी? डर्मेटॉलॉजिस्ट देतात इशारा

Anushka Tapshalkar
हेअर गम्मीज केसांची वाढ जलद करण्याचं वचन देतात, परंतु त्या आरोग्यासाठी हानिकारकही ठरू शकतात, असं डर्मेटॉलॉजिस्ट सांगतात.
Are Hair Gummies Really Good for Hair
जास्त बायोटिन घेतल्याने थायरॉईड, हार्ट टेस्टचे रिपोर्ट्स चुकीचे येऊ शकतात, ज्यामुळे चुकीचा निदान होण्याचा धोका वाढतो.
Too Much Biotin Risky
अत्याधिक साखर आणि कृत्रिम पदार्थांमुळे वजन वाढणे, पिंपल्स, इन्सुलिन रेसिस्टन्स यांसारख्या समस्या होऊ शकतात.
Sugar, Colour and Preservatives
काही लोकांना गम्मीजमुळे मळमळ,ब्लोटिंग किंवा जुलाब होतात. जास्त व्हिटॅमिन्स घेतल्याने लिव्हर- किडनीवर ताण येऊ शकतो.
Gut and Stomach Health
केस गळतीचं मूळ कारण हार्मोन्स, स्ट्रेस किंवा थायरॉईड असेल, तर गम्मीज काही कामाच्या नाहीत.
Root Cause of Hair fall
अंडी/पनीर, अक्रोड, भोपळ्याच्या बिया, फ्लॅक्ससीड्स, फॅटी फिश, खजूर, पालक, बीट, हिरवा मूग, तूप हे केसांसाठी सर्वात उपयुक्त!
पर्याप्त पाणी पिणे, चांगली झोप आणि ताण कमी ठेवणे हे केस वाढीसाठी आवश्यक आहे. जास्त hair fall असेल तर त्वरित डर्मेटॉलॉजिस्टकडे जा.
Lifestyle is Also Important
