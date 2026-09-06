घरात दिसणारी पाल खरंच विषारी असते का? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade
घराच्या भिंतींवर दिसणाऱ्या सामान्य पाली विषारी नसतात, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
Lizard bite facts
Sakal
सामान्य घरातील पाल चावल्याने साप किंवा विषारी प्राण्यांप्रमाणे विष शरीरात पसरण्याचा धोका नसतो.
Lizard bite facts
Sakal
पाली सहसा माणसांच्या संपर्कात येणे टाळतात आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी लपण्याचा प्रयत्न करतात.
Lizard bite facts
Sakal
पाल किंवा तिच्या विष्ठेचा संपर्क झाल्यास हात साबणाने आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवून घ्यावेत.
Lizard bite facts
Sakal
पालींचा अन्नाशी संपर्क होऊ नये यासाठी खाद्यपदार्थ नेहमी झाकून किंवा सुरक्षित ठिकाणी ठेवावेत.
Lizard bite facts
Sakal
घरातील किडे, अन्नाचे कण आणि अस्वच्छता कमी ठेवल्यास पालींना आकर्षित होणारे वातावरण कमी करण्यास मदत होते.
Lizard bite facts
Sakal
चावा लागल्यानंतर जखम स्वच्छ धुवावी आणि सूज, तीव्र वेदना किंवा इतर असामान्य लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Lizard bite facts
Sakal
bladder cancer urine test
Sakal