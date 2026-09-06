घरात दिसणारी पाल खरंच विषारी असते का? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade

पाल खरंच विषारी असते का?

घराच्या भिंतींवर दिसणाऱ्या सामान्य पाली विषारी नसतात, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.

Lizard bite facts

|

Sakal

पाल चावल्यास विष शरीरात पसरते का?

सामान्य घरातील पाल चावल्याने साप किंवा विषारी प्राण्यांप्रमाणे विष शरीरात पसरण्याचा धोका नसतो.

Lizard bite facts

|

Sakal

पाली माणसांपासून दूर राहतात

पाली सहसा माणसांच्या संपर्कात येणे टाळतात आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी लपण्याचा प्रयत्न करतात.

Lizard bite facts

|

Sakal

पालीचा संपर्क आल्यास स्वच्छता महत्त्वाची

पाल किंवा तिच्या विष्ठेचा संपर्क झाल्यास हात साबणाने आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवून घ्यावेत.

Lizard bite facts

|

Sakal

अन्नपदार्थ झाकून ठेवणे गरजेचे

पालींचा अन्नाशी संपर्क होऊ नये यासाठी खाद्यपदार्थ नेहमी झाकून किंवा सुरक्षित ठिकाणी ठेवावेत.

Lizard bite facts

|

Sakal

घर स्वच्छ ठेवल्यास पाली कमी होऊ शकतात

घरातील किडे, अन्नाचे कण आणि अस्वच्छता कमी ठेवल्यास पालींना आकर्षित होणारे वातावरण कमी करण्यास मदत होते.

Lizard bite facts

|

Sakal

पाल चावल्यास काय करावे?

चावा लागल्यानंतर जखम स्वच्छ धुवावी आणि सूज, तीव्र वेदना किंवा इतर असामान्य लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Lizard bite facts

|

Sakal

लघवीच्या चाचणीतून मूत्राशयाचा कर्करोग शोधणे शक्य? जाणून घ्या

bladder cancer urine test

|

Sakal

येथे क्लिक करा