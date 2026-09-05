लघवीच्या चाचणीतून मूत्राशयाचा कर्करोग शोधणे शक्य? जाणून घ्या

Aarti Badade
घरी करता येणाऱ्या एका नव्या मूत्र चाचणीने मूत्राशयाच्या कर्करोगाची ९२ टक्के प्रकरणे ओळखण्यात यश आल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.
bladder cancer urine test
Sakal
ब्रिटनच्या NHS कडून या मूत्र चाचणीची चाचणी केली जात असून, कर्करोगाचा धोका असलेल्या रुग्णांची तपासणी अधिक सोपी करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
bladder cancer urine test
Sakal
इंग्लंड आणि स्कॉटलंडमधील सात रुग्णालयांमध्ये जवळपास १,००० रुग्णांचा अभ्यास करण्यात आला असून, चाचणीचे प्राथमिक निष्कर्ष आशादायक असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे.
bladder cancer urine test
Sakal
ही चाचणी लघवीमध्ये आढळणाऱ्या कर्करोगाशी संबंधित जनुकीय बदलांचा शोध घेते आणि २३ जनुकांमधील ४५० हून अधिक DNA म्युटेशन्स तपासते.
bladder cancer urine test
Sakal
सध्या मूत्राशयाची तपासणी करण्यासाठी सिस्टोस्कोपी केली जाते, ज्यामध्ये मूत्रमार्गातून कॅमेरा आत नेला जातो, त्यामुळे नवीन चाचणी काही रुग्णांसाठी अधिक सोयीची ठरू शकते.
bladder cancer urine test
Sakal
मूत्र चाचणी सिस्टोस्कोपीची जागा घेण्यासाठी तयार झालेली नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यापूर्वी तिच्यावर आणखी संशोधन व चाचण्या आवश्यक आहेत.
bladder cancer urine test
Sakal
मूत्राशयाचा कर्करोग विशेषतः ६० वर्षांवरील पुरुषांमध्ये अधिक आढळतो आणि लघवीत रक्त येणे हे त्याचे प्रमुख लक्षण असून, वेळेत निदान व उपचार केल्यास परिणाम अधिक चांगले होऊ शकतात.
bladder cancer urine test
Sakal
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Sakal