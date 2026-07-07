गोळीपेक्षा इंजेक्शनचा परिणाम लवकर का होतो? जाणून घ्या यामागचं वैज्ञानिक कारण...

Mansi Khambe

इंजेक्शन

गंभीर संसर्ग असो, तीव्र वेदना असो किंवा इतर कोणतीही समस्या असो, डॉक्टर अनेकदा गोळ्यांऐवजी इंजेक्शनला प्राधान्य देतात कारण ते खूप वेगाने काम करतात.

Injection gets relief

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ESakal

गोळी

गोळी प्रथम पोटात विरघळते आणि नंतर रक्तप्रवाहात प्रवेश करण्यापूर्वी लहान आतड्यातून शोषली जाते. याउलट, इंजेक्शन या प्रक्रियेचा बराचसा भाग वगळते.

Injection gets relief

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ESakal

औषध

ज्यामुळे औषध खूप लवकर काम करण्यास सुरुवात करते. शोषल्यानंतर, तोंडावाटे घेतलेली औषधे प्रथम यकृतामधून जातात. तिथे औषधाच्या काही भागाचे विघटन होते.

Injection gets relief

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ESakal

फर्स्ट-पास मेटाबॉलिझम

ही प्रक्रिया, जिला फर्स्ट-पास मेटाबॉलिझम असेही म्हणतात, रक्तप्रवाहात पोहोचणाऱ्या औषधाचे प्रमाण कमी करते. इंट्राव्हेनस इंजेक्शन औषध पोट किंवा यकृतामधून न जाता थेट रक्तप्रवाहात पोहोचवते.

Injection gets relief

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ESakal

जैवउपलब्धता

यामुळेच औषधाची जैवउपलब्धता १००% असते. यामुळे ते जवळजवळ लगेचच काम करण्यास सुरुवात करते.

Injection gets relief

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ESakal

वेळ

पचन आणि चयापचय क्रियेमुळे, गोळ्यांना परिणाम दाखवायला साधारणपणे २० ते ४० मिनिटे किंवा त्याहून अधिक वेळ लागतो.

Injection gets relief

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ESakal

परिणाम

मात्र, इंजेक्शन्स काही सेकंदांपासून ते २-३ मिनिटांच्या आत परिणाम दाखवायला सुरुवात करू शकतात. प्रत्येक इंजेक्शन एकाच गतीने काम करत नाही.

Injection gets relief

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ESakal

स्नायू

IV इंजेक्शन सर्वात वेगाने काम करतात, तर IM इंजेक्शन थोडे हळू काम करतात कारण औषध स्नायूंच्या ऊतींमधून शोषले जाते.

Injection gets relief

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ESakal

डॉक्टर

SC इंजेक्शन त्वचेखालील चरबीच्या थरातून औषध हळूहळू सोडतात. डॉक्टर रुग्णाची स्थिती आणि उपचाराची गरज किती लवकर आहे यावर आधारित औषध देण्याची पद्धत निवडतात.

Injection gets relief

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ESakal

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Sibling Pibling and Nibling meaning

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ESakal

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