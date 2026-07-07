नातेसंबंधांचे नवे शब्द! Sibling नंतर आता Pibling आणि Nibling... नेमकं काय असतं हे नातं?

Mansi Khambe
जेव्हा कुटुंब आणि नातेसंबंधांचा विषय येतो, तेव्हा हिंदीमध्ये चुलत भाऊ/बहीण, मामा/मामी, आत्या/काका, भाचा/भाची यांसारखे शब्द वापरले जातात.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
इंग्रजीमध्ये, या नातेसंबंधांचे वर्णन करण्यासाठी काही नवीन आणि मनोरंजक शब्द वापरले जात आहेत. बहुतेक लोकांना 'सिब्लिंग' (sibling) हा शब्द माहित आहे, परंतु 'पिब्लिंग' (pibling) आणि 'निब्लिंग' (nibbling) हे शब्द ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटते.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
'सिब्लिंग' म्हणजे भाऊ किंवा बहीण. हा एक लिंगनिरपेक्ष शब्द आहे. जर एकापेक्षा जास्त भावंडे असतील, तर त्यांना 'सिब्लिंग्स' म्हटले जाते.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
हा शब्द 'पेरेंट' (parent) आणि 'सिब्लिंग' (sibling) या शब्दांपासून तयार झाला आहे. 'पिब्लिंग' म्हणजे तुमच्या आई-वडिलांची भावंडे, म्हणजेच काका, मामा/मामी, काका/मामा, आत्या/मामा इत्यादी.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
पूर्वी त्यांना काका किंवा आत्या म्हटले जायचे, परंतु 'पिब्लिंग' हा शब्द लिंगनिरपेक्ष आहे, म्हणजेच तो मुलगा आणि मुलगी दोघांसाठीही वापरला जाऊ शकतो.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
'निब्लिंग' हा शब्द 'नेफस' (nephew) आणि 'नेफस' या शब्दांपासून तयार झाला आहे. याचा अर्थ भाचा/भाची, भाचा/भाची किंवा भाची असा होतो, म्हणजेच आपल्या भावंडाचे मूल. हा सुद्धा एक लिंग-निरपेक्ष शब्द आहे.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
हे शब्द लोकप्रिय होत आहेत, विशेषतः आधुनिक कुटुंबांमध्ये, LGBTQ+ समुदायामध्ये आणि लिंग-संवेदनशील लोकांमध्ये. या शब्दांमुळे नातेसंबंधांचे वर्णन करणे सोपे होते.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
कोणाला मुलगा किंवा मुलगी म्हणून संबोधून त्यांच्यात भेद केला जात नाही. इंग्रजीमध्ये इतर काही नवीन शब्द देखील लोकप्रिय होत आहेत.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
कझिन (Cousin) → चुलत भाऊ/बहीण, मामा/मामा, चुलत भाऊ/बहीण
ग्रिबलिंग (Gribling) → आजी-आजोबांचे भावंड (Grand + Sibling)
बिबलिंग (Bibling) → कधीकधी वापरला जाणारा शब्द
हे शब्द भाषेच्या उत्क्रांतीचे प्रतिबिंब आहेत.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
आजकाल, लोक लिंग समानता आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देत आहेत. त्यामुळे, असे लिंग-निरपेक्ष शब्द अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील कोणाला "पिबलिंग" किंवा "निबलिंग" म्हणालात, तर ते त्याचा अर्थ विचारण्याची शक्यता आहे.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
हे शब्द विशेषतः सोशल मीडियावर, पुस्तकांमध्ये आणि आधुनिक कुटुंबांमध्ये सर्रास आढळतात. भाषाशास्त्रज्ञांच्या मते, भाषा काळानुसार बदलते आणि हे शब्द त्याच बदलाचा एक भाग आहेत.
Sibling Pibling and Nibling meaning
ESakal
Missing Link Landslide
ESakal