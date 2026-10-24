तुम्ही तिशीत आहात? हृदयाचे 'हे' संकेत दुर्लक्षित करू नका!

विनयन वाघमारे

'हे' संकेत दुर्लक्षित करू नका!

भारतात दर ४ पैकी १ हार्ट अटॅक आता ४० वर्षांखालील तरुणांना येत आहे. शरीर आधीच काही धोक्याचे संकेत देते, पण तरुण वयात त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते!

Heart Attack

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Sakal

वारंवार होणारी 'ॲसिडिटी' किंवा जळजळ!

छातीच्या मध्यभागी जडपणा वाटणे किंवा वारंवार जळजळ होणे हे केवळ पचनाचे कारण नसून, अनेक तरुण हृदयाच्या सुरुवातीच्या संकेतांना साधी गॅस किंवा ॲसिडिटी समजण्याची चूक करतात.

Heart Attack

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Sakal

थोडं चालल्यावर किंवा जिने चढताना धाप लागणे!

पूर्वी सहज होणाऱ्या कामात किंवा दोन मजले जिने चढताना अचानक दम लागणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे हा हृदयावर ताण येत असल्याचा महत्त्वाचा इशारा आहे.

Heart Attack

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Sakal

डावा हात, खांदा किंवा जबड्यात दुखणे!

केवळ छातीतच कळ येते असे नाही; तर डावा खांदा, मान, पाठ किंवा जबड्यापर्यंत पसरणारी अस्वस्थता आणि मुंग्या येणे हे हार्ट ब्लॉकेजचे प्रमुख लक्षण असू शकते.

Heart Attack

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Sakal

काहीही काम न करता जाणवणारा तीव्र थकवा!

विश्रांती घेऊनही दिवसभर कारणाशिवाय अतीव थकवा जाणवणे, अचानक दरदरून घाम फुटणे किंवा चक्कर आल्यासारखे वाटणे हे रक्तपुरवठा कमी होत असल्याचे चिन्ह आहे.

Heart Attack

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Sakal

'सायलेंट' बीपी आणि कोलेस्ट्रॉलचा सापळा!

वयाच्या तिशीत वाढलेला रक्तदाब (High BP), कोलेस्ट्रॉल आणि सुरुवातीचा मधुमेह कोणतीही बाह्य लक्षणे न दाखवता रक्तवाहिन्या आतून कमकुवत करत असतात.

Heart Attack

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Sakal

ताणतणाव आणि अपुऱ्या झोपेचा परिणाम!

सततचा कामाचा ताण, रात्री उशिरापर्यंत जागरण, जंक फूड आणि धूम्रपान यामुळे तरुणपणातच धमन्यांमध्ये सूज (Inflammation) येऊन अचानक अटॅक येण्याचा धोका वाढतो.

Heart Attack

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Sakal

तिशीतच करून घ्या 'या' ३ तपासण्या!

लक्षणे दिसण्याची वाट पाहू नका! वयाच्या तिशीनंतर वर्षातून एकदा लिपिड प्रोफाईल (कोलेस्ट्रॉल), ब्लड शुगर आणि ईसीजी (ECG) तपासणी नक्की करा व दररोज ३० मिनिटे व्यायाम करा.

Heart Attack

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Sakal

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