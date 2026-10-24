पृथ्वीवरून बेडूक संपले तर काय होईल? वाचा खास माहिती!

विनयन वाघमारे
पावसाळ्यात डराव-डराव करणारा बेडूक आपल्याला सामान्य वाटतो; पण पृथ्वीवरून बेडूक नष्ट झाले तर मानवी अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते!
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तुम्हाला वाचून आश्चर्य वाटेल, पण एकटा बेडूक एका ऋतूमध्ये तब्बल १०,००० हून अधिक हानिकारक कीटक फस्त करतो आणि निसर्गाचे संतुलन राखतो.
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बेडूक नसतील तर डासांची संख्या अक्राळविक्राळ वाढेल. मलेरिया आणि डेंग्यू पसरवणारे डास व त्यांच्या अळ्या खाऊन बेडूक आपले प्राणघातक आजारांपासून रक्षण करतात.
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शेतातील पिकांवर पडणारी कीड आणि टोळधाड बेडूक नैसर्गिकरीत्या संपवतात. बेडकांची संख्या घटल्यास पिकांवरील रोगराई वाढून अन्नधान्याचे उत्पादन घटते.
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बेडूक आपल्या संवेदनशील त्वचेतून पाणी आणि हवा श्वसन करतो. त्यामुळे पाणी किंवा हवा विषारी झाल्यास सर्वात आधी बेडूक गायब होतात आणि आपल्याला प्रदूषणाचा इशारा देतात.
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बेडकाची पिल्ले (Tadpoles) तलावातील आणि नदीतील अतिरिक्त शेवाळ खाऊन टाकतात, ज्यामुळे गोड्या पाण्याचे साठे स्वच्छ व जिवंत राहण्यास मदत होते.
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साप, पक्षी आणि माशांसाठी बेडूक हा मुख्य आहार आहे. इतकेच नव्हे तर बेडकाच्या त्वचेतील घटकांपासून कॅन्सर व गंभीर संसर्गावरील औषधांवर संशोधन सुरू आहे.
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रासायनिक कीटकनाशके आणि सिमेंटीकरणामुळे जगातील ४० टक्क्यांहून अधिक बेडकांच्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. निसर्ग आणि स्वतःला वाचवायचे असेल, तर बेडूक जगलाच पाहिजे!
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