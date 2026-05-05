उन्हामुळे डोळ्यांची जळजळ होतेय? नेत्रतज्ज्ञांनी सांगितल्या 'या' टिप्स!

Aarti Badade

उन्हाचा नाजूक डोळ्यांवर परिणाम

डोळे हे शरीराचा अतिशय नाजूक अवयव असून वाढत्या तापमानामुळे डोळ्यांची जळजळ होणे, लाल होणे किंवा पाणी येणे अशा समस्या उद्भवतात.

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आयड्रॉप नको!

बाजारात अनेक प्रकारचे आयड्रॉप उपलब्ध आहेत, त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःहून कोणताही ड्रॉप वापरल्यास डोळ्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

सनग्लासेस आणि टोपीचा वापर करा

उन्हात बाहेर जाताना अतिनील किरणांपासून (UV Protection) बचाव करण्यासाठी दर्जेदार सनग्लासेस आणि डोक्यावर टोपी किंवा कॅप घालणे आवश्यक आहे.

डोळ्यांना वारंवार स्पर्श करणे टाळा

डोळ्यांना सतत हात लावणे किंवा चोळणे टाळावे; तसेच डोळ्यात धूळ गेल्यास हात न लावता स्वच्छ पाण्याने डोळे धुवावेत.

शरीर आणि डोळे हायड्रेट ठेवा

उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी प्यावे, तसेच एसी किंवा पंख्याच्या थेट हवेत तासनतास बसणे टाळावे.

गॅजेट्सचा वापर कमी करा

मोबाईल आणि लॅपटॉपचा सततचा वापर कमी करून डोळ्यांना पुरेशी विश्रांती देणे गरजेचे आहे.

'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

जर डोळे जास्त लाल झाले असतील, जळजळ वाढली असेल किंवा धुसर दिसत असेल, तर घरगुती उपाय करण्याऐवजी तात्काळ नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

