गाव छोटं पण काम लय मोठं! महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणांचा डंका सातासमुद्रापार

Aarti Badade

सोलापूर जिल्ह्याचा अनोखा वारसा

कुंकवासाठी प्रसिद्ध असलेले केम, जागतिक दर्जाच्या चादरी आणि टेंभुर्णीचा पेठा सोलापूरची शान वाढवत आहेत.

मराठवाड्याचे व्यापारी महत्त्व

लातूरमध्ये आशियातील सर्वात मोठी डाळ मार्केट असून तेर गाव २ हजार वर्षांपूर्वी रोमशी व्यापार करत असे.

कोल्हापूरचा नादखुळा विषय!

कोल्हापुरी चप्पल, इथला सेंद्रिय गूळ, हुपरीचे चांदीचे पैंजण आणि नरसोबाच्या वाडीची बासुंदी जगप्रसिद्ध आहे.

सांगलीची हळद आणि सोन्याची पंढरी

सांगलीत जगाच्या हळदीचे भाव ठरतात, तर विटा शहराला 'सोन्याची पंढरी' म्हणून ओळखले जाते.

सातारा आणि पुण्याचा कृषी डंका

भारतातील ८०% स्ट्रॉबेरी महाबळेश्वरमधून येते, तर पुरंदरचे अंजीर आणि सीताफळ सातासमुद्रापार पोहोचले आहेत.

नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरचे वैभव

लासलगावचा कांदा दिल्लीचे सरकार हलवतो, तर पैठण आणि येवल्याची पैठणी साडी म्हणजे साड्यांची राणी आहे.

अहिल्यानगरची आदर्श गावे

करोडपतींचे हिवरे बाजार, जलसंधारणाचे राळेगण सिद्धी आणि कुलूप नसलेले शनी शिंगणापूर जगाला प्रेरणा देतात.

विदर्भ आणि कोकणचे विशेष स्थान

वरुड-मोर्शीची संत्री, लांजाचे काजू आणि शेगाव संस्थानाचे व्यवस्थापन मॉडेल थक्क करणारे आहे.

