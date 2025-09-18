तूर खाण्यापूर्वी नक्की वाचा! या लोकांसाठी घातक ठरू शकते

Aarti Badade
तूर खाण्यापूर्वी काळजी घ्या! सर्वांसाठी तूर सुरक्षित नसते. काही लोकांनी ती टाळावी.
Toor dal side effects
Sakal
प्रथिनांचा चांगला स्रोत
पौष्टिकतेने भरपूर परंतु योग्य प्रमाणातच खाणे महत्त्वाचे.
Toor dal side effects
Sakal
तूर डाळीमुळे काही लोकांना गॅस, पोट फुगणे किंवा अॅसिडिटी वाढू शकते.
Toor dal side effects
Sakal
तूर डाळीतील पोटॅशियम मूत्रपिंडावर ताण आणू शकते. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Toor dal side effects
Sakal
जास्त प्रमाणात तूर दिल्यास मुलांच्या पचनक्रियेत त्रास होऊ शकतो.
Toor dal side effects
Sakal
तूर डाळीतील प्युरिनमुळे युरिक अॅसिडची पातळी वाढू शकते.
गाऊट असलेल्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी.
Toor dal side effects
Sakal
ज्यांना डाळी खाल्ल्यावर ऍलर्जिक रिअॅक्शन होते त्यांनी तूर खाऊ नये.
Toor dal side effects
Sakal
तूर डाळ पौष्टिक आहे, पण सर्वांसाठी योग्य नाही.
तुमच्या आरोग्यानुसार खा आणि शंका असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Toor dal side effects
Sakal
overnight skincare
Sakal