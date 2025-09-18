तूर खाण्यापूर्वी नक्की वाचा! या लोकांसाठी घातक ठरू शकते

Aarti Badade

तूर

तूर खाण्यापूर्वी काळजी घ्या! सर्वांसाठी तूर सुरक्षित नसते. काही लोकांनी ती टाळावी.

Sakal

तूर डाळ फायदेशीर का?

प्रथिनांचा चांगला स्रोत
पौष्टिकतेने भरपूर परंतु योग्य प्रमाणातच खाणे महत्त्वाचे.

पोटाचे विकार

तूर डाळीमुळे काही लोकांना गॅस, पोट फुगणे किंवा अ‍ॅसिडिटी वाढू शकते.

मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्यांनी टाळावे

तूर डाळीतील पोटॅशियम मूत्रपिंडावर ताण आणू शकते. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

लहान मुलांसाठी मर्यादित प्रमाणात

जास्त प्रमाणात तूर दिल्यास मुलांच्या पचनक्रियेत त्रास होऊ शकतो.

युरिक अ‍ॅसिड वाढण्याचा धोका

तूर डाळीतील प्युरिनमुळे युरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढू शकते.
गाऊट असलेल्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी.

ऍलर्जी असलेल्यांनी टाळावे

ज्यांना डाळी खाल्ल्यावर ऍलर्जिक रिअ‍ॅक्शन होते त्यांनी तूर खाऊ नये.

सर्वांसाठी

तूर डाळ पौष्टिक आहे, पण सर्वांसाठी योग्य नाही.
तुमच्या आरोग्यानुसार खा आणि शंका असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

