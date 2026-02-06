Arijit Singh: लोकांच्या अपेक्षांमुळे मी स्वतःला त्रास दिला

Monika Shinde

प्लेबॅक गायकीतून अचानक निवृत्ती

लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंगने अचानक प्लेबॅक गायकीतून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या या निर्णयाने अनेक चाहते धक्क्यात आले आहेत. काही निराश झाले असले, तरी काहीजण त्यांच्या निर्णयाची प्रशंसा करत आहेत.

मातृभूमी' गाणं रिलीज

अरिजीतने ‘फिर मोहब्बत करने चला’ या गाण्याने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले, जे सुपरहिट ठरले. निवृत्ती घेण्यापूर्वीच त्यांचे नवीन गाणं 'मातृभूमी' रिलीज झाले, जे त्यांनी सलमानसाठी गायले आहे.

खरी आवाज लोकांना वेगळी वाटत होती

अरिजीतने सांगितले की, त्यांचा वास्तविक आवाज लोकांना नेहमी आवडत नव्हता. त्यांचं ओरिजनल आवाज लोकांना वेगळा वाटायचा, आणि म्हणून त्यांना त्यावर काम करावं लागलं.

आवाज बदलण्याची गरज

त्यांनी सांगितले, “लोकांच्या अपेक्षांनुसार मला माझा आवाज बदलावा लागला. मूळ आवाजात परत येण्यासाठी काही महिन्यांचा कठीण परिश्रम लागला.”

स्वतःला त्रास दिला

अरिजीत म्हणाले, “मी स्वतःला खूप त्रास दिला, जेणेकरून माझा आवाज लोकांना वेगळ्या आणि आकर्षक प्रकारे ऐकू येईल.”

लोकांना माझा वास्तविक आवाज आवडत नव्हता

“लोक माझ्या मूळ आवाजावर नाराज होते. जेव्हा मी त्या स्वरात गातो, तेव्हा त्यांना तो गोड किंवा आकर्षक वाटत नसे,” असे अरिजीतने स्पष्ट केले.

गाणं फक्त ऑटो-ट्यूनवर चालत नाही

अरिजीतने सांगितले, “असंच नाही की काहीही गाऊन ऑटो-ट्यून लावलं की गाणं परिपूर्ण होईल. गाण्यात भावनांचा समावेश असणे अत्यावश्यक आहे.”

इमोशन्ससह गायन

“जेव्हा गायक गातो, तेव्हा तो भावनांसह गातो. त्यामुळे गाणं कधीही पूर्णपणे परफेक्ट होत नाही,” त्यांनी सांगितले.

ऑटो-ट्यूनचा वापर

“गाण्यात जास्तीत जास्त नैसर्गिक भावनांचा समावेश ठेवण्यासाठी ऑटो-ट्यूनर वापरावा लागतो. तेही संतुलित प्रमाणात,” अरिजीतने नमूद केले.

