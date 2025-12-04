Arjun Erigaisi : विश्वविजेत्या विश्वनाथन आनंदला पराभूत करणारा 'अर्जुन एरिगाईसी' आहे तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe
अर्जुन एरिगाईसीचा जन्म ३ डिसेंबर २००३ रोजी आंध्र प्रदेशातील (आता तेलंगणा) वारंगल येथे झाला.
अर्जुन एरिगाईसीने आपल्या मित्रांसोबत मजा करण्यासाठी बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली होती.
तिरुपती या मंदिरातील त्याच्या बालवाडी शिक्षकाने पालकांना सल्ला दिला होता की बुद्धिबळ खेळणे त्याच्यासाठी चांगले राहील.
अर्जुनला शिकण्याची तीव्र दृष्टी होती आणि गोष्टी लवकर लक्षात ठेवण्याची हातोटी देखील होती.
लहान वयातच त्याने ७० देशांच्या राजधान्या आणि चलनांची नावे लक्षात ठेवली होती.
अर्जुनची आवड पाहून त्याच्या वडिलांनी त्याला ११ वर्षांच्या वयापासून बुद्धिबळाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
२०१७ नंतर, अर्जुनने त्याचे कौशल्य दाखवले आणि १४ वर्षे, ११ महिने आणि १३ दिवसांच्या वयात ग्रँडमास्टर बनला.
अर्जुन भारताच्या सर्वात दमदार तरुण खेळाडूंपैकी एक म्हणून उदयास आला.
