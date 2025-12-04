Arjun Erigaisi : विश्वविजेत्या विश्वनाथन आनंदला पराभूत करणारा 'अर्जुन एरिगाईसी' आहे तरी कोण?

अर्जुन एरिगाई हा भारताचा बुद्धिबळाचा तरूण भारतीय ग्रँडमास्टर आहे.

जन्म कधी झाला? -

अर्जुन एरिगाईसीचा जन्म ३ डिसेंबर २००३ रोजी आंध्र प्रदेशातील (आता तेलंगणा) वारंगल येथे झाला.

बुद्धिबळ खेळण्याची सुरुवात -

अर्जुन एरिगाईसीने आपल्या मित्रांसोबत मजा करण्यासाठी बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली होती.

शिक्षकाने दिला होता सल्ला -

 तिरुपती या मंदिरातील त्याच्या बालवाडी शिक्षकाने पालकांना सल्ला दिला होता की बुद्धिबळ खेळणे त्याच्यासाठी चांगले राहील.

शिकण्याची तीव्र दृष्टी -

 अर्जुनला शिकण्याची तीव्र दृष्टी होती आणि गोष्टी लवकर लक्षात ठेवण्याची हातोटी देखील होती.

लहान वयातील कामगिरी -

लहान वयातच त्याने ७० देशांच्या राजधान्या आणि चलनांची नावे लक्षात ठेवली होती.

११ व्या वर्षी प्रशिक्षण -

अर्जुनची आवड पाहून त्याच्या वडिलांनी त्याला ११ वर्षांच्या वयापासून बुद्धिबळाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

ग्रँडमास्टर बनला -

२०१७ नंतर, अर्जुनने त्याचे कौशल्य दाखवले आणि १४ वर्षे, ११ महिने आणि १३ दिवसांच्या वयात ग्रँडमास्टर बनला.

सर्वात तरूण दमदार खेळाडू -

अर्जुन भारताच्या सर्वात दमदार तरुण खेळाडूंपैकी एक म्हणून उदयास आला.

