Putin Car Features : ..म्हणून पुतीन यांच्या खास कारला एक ‘भक्कम किल्ला’ असं म्हटलं जातं

Mayur Ratnaparkhe

VR10-स्तरीय संरक्षण -

पुतीन यांची ही कार VR10-स्तरीय बुलेटप्रुफ संरक्षण प्रदान करते. आर्मर-पियर्सिंग गोळीबार अन् हॅण्ड ग्रेनेड हल्ला देखील रोखू शकते.

खिडकीच्या काचा बुलेटप्रूफ -

कारच्या खिडकीच्या काचा बुलेटप्रूफ आहेत आणि अंदाजे 6 सेंटीमीटर जाड आहेत.

स्फोटापासून संरक्षण –

कारची अंडरबॉडी स्फोटप्रूफ आहे, म्हणजेच बॉम्ब स्फोटापासूनही प्रवाशांचे संरक्षण होते.

केमिलक,गॅस हल्ल्यापासून संरक्षण –

केबिनमध्ये एक विशेष एअर फिल्टर आणि अतिरिक्त ऑक्सिजन पुरवठा प्रणाली आहे, ज्यामुळे विषारी वायू किंवा रासायनिक हल्ल्यातही श्वास घेण्यास त्रास होत नाही.

रन-फ्लॅट टायर्स –

गोळ्या लागल्या किंवा पंक्चर झाले तरीही कारचे टायर्स सुरक्षित राहतात. अशास्थितीतही कार दूरपर्यंत उच्च वेगाने प्रवास करू शकते.

सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम –

आतील आणि बाहेरील चर्चा पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय राहता. कोणीही त्यांना हॅक करू शकत नाही.

इमर्जन्सी एक्झिट -

जर दरवाजे उघडले नाहीत तर मागील खिडकी उघडते, ज्यामुळे लगेच बाहेर पडता येते.

स्वयंचलित अग्निशामक यंत्रणा –

इंजिनमध्ये किंवा कारखाली आग लागल्यास, कारची विशेष यंत्रणा स्वयंचलितपणे आग शोधते आणि विझवते.

मिनी कमांड सेंटर –

 ही कार सर्व आवश्यक नियंत्रण आणि संप्रेषण वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज असलेले मोबाईल कमांड सेंटर म्हणून काम करते.

Next : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची संपत्ती किती?

esakal

येथे पाहा