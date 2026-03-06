Photo: अर्जुन तेंडुलकर- सानिया चांदोकच्या लग्नाची धामधुम; धोनी, फडणवीसांसह अनेक सेलिब्रेटिंची हजेरी

Pranali Kodre
भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याचे ५ मार्च रोजी मुंबईत लग्न झाले.
अर्जुनने सानिया चांदोक हिच्याशी लग्न केले आहे. सानिया ही मुंबईती उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे.
अर्जुन आणि सानिया यांच्या लग्नातील फोटो समोर आले असून दोघेही अत्यंत सुंदर दिसत आहे.
सचिन तेंडुलकर, अंजली तेंडुलकर आणि सारा तेंडुलकर तसेच सानियाचे आई-बाबाही पारंपारीक वेशात सजले होते.
अर्जुन आणि सानिया यांच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रेटिंनीही हजेरी लावली आहे, यात अगदी राजकारणापासून क्रिकेट आणि बॉलिवूडमधील सेलिब्रेटिंचा समावेश होता.
या लग्नासाठी एमएम धोनी त्याच्या पत्नी साक्षीसह, तर राहुल द्रविडही त्याच्या पत्नीसह या सोहळ्यासाठी आला होता.
सचिनचे माजी संघसहकारी अजित आगरकर, युवराज सिंग, मोहम्मद कैफ, इरफान पठाण, हरभजन सिंग, झहिर खान, आशिष नेहरा असे अनेकजण उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे असे अनेक राजकारणीही उपस्थित होते.
बॉलिवूडमधील बच्चन कुटुंबिय, अमीर खान, शाहरुख खान असे अनेक सेलिब्रेटीही या सोहळ्यासाछी हजर होते.
