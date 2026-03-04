IND vs ENG सेमीफायनलआधी अभिषेक शर्मासह भारतीय खेळाडूंचे सिद्धिविनायक दर्शन

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवला आहे.
Team India
भारतीय संघ ६ व्यांदा टी२० वर्ल्ड कपमध्ये उपांत्य सामन्यात खेळेले.
Team India
यंदा ५ मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा भारताचा इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य सामना रंगेल.
Team India
या सामन्यापूर्वी भारताच्या काही खेळाडूंनी मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिराला भेट देत सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतला.
Indian Cricketers Visit Siddhivinayak Temple
खेळाडूंचे मंदिरातील फोटो सध्या समोर आले आहेत. यामध्ये अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन हे खेळाडू दिसत आहेत.
Indian Cricketers Visit Siddhivinayak Temple
यापूर्वी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीही भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले होते.
Gautam Gambhir Visit Siddhivinayak Temple
दरम्यान, भारतीय संघ यंदा टी२० वर्ल्ड कप आपल्याकडेच राखण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी मैदानात उतरला आहे. याआधी झालेला २०२४ टी२० वर्ल्ड कप भारताने जिंकला होता.
Team India
India vs England T20 World Cup Semifinal
