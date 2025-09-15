डार्क की मिल्क, आरोग्यासाठी कोणतं चॉकलेट चांगलं?

सकाळ डिजिटल टीम

कोकोचे प्रमाण

डार्क चॉकलेटमध्ये साधारणतः ७०% पेक्षा जास्त कोको असतो, तर मिल्क चॉकलेटमध्ये कोकोचे प्रमाण खूप कमी (१०-५०%) असते. कोकोचे प्रमाण जास्त असल्याने डार्क चॉकलेट आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर मानले जाते.

अँटिऑक्सिडंट्स

डार्क चॉकलेटमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स (Flavonoids) आणि पॉलीफेनॉल (Polyphenols) सारखे शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात आढळतात. हे अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींना हानी होण्यापासून वाचवतात आणि विविध रोगांपासून संरक्षण करतात. मिल्क चॉकलेटमध्ये हे प्रमाण नगण्य असते.

साखरेचे प्रमाण

मिल्क चॉकलेटमध्ये साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे त्याचे सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. डार्क चॉकलेटमध्ये साखर कमी असल्याने ते मधुमेहींसाठी चांगला पर्याय ठरू शकते.

कॅलरीज

दोन्ही प्रकारच्या चॉकलेटमध्ये कॅलरीज आणि फॅटचे प्रमाण कमी-जास्त असते, पण मिल्क चॉकलेटमध्ये साखर जास्त असल्याने त्याचे सेवन वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

हृदयविकाराचा धोका

डार्क चॉकलेटमधील फ्लेव्होनॉइड्स रक्तदाब कमी करण्यास, रक्ताभिसरण सुधारण्यास आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत करतात. मिल्क चॉकलेटमध्ये हे फायदे मिळत नाहीत.

मानसिक आरोग्य

डार्क चॉकलेटमध्ये असलेले घटक मूड सुधारण्यास आणि तणाव कमी करण्यास मदत करतात. यामुळे सेरोटोनिन (Serotonin) नावाचे ‘फील-गुड’ हार्मोन तयार होते.

फायबर

डार्क चॉकलेटमध्ये चांगल्या प्रमाणात फायबर असते, जे पचनासाठी फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे पोट साफ राहते आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.

दुधाचा वापर

मिल्क चॉकलेटमध्ये दूध आणि दुधाच्या पावडरचा वापर केला जातो, ज्यामुळे त्यातील अँटिऑक्सिडंट्सचे फायदे कमी होतात.

डार्क चॉकलेट

आरोग्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास, डार्क चॉकलेट हे मिल्क चॉकलेटपेक्षा जास्त फायदेशीर ठरू शकते. त्यात साखरेचे प्रमाण कमी असून अँटिऑक्सिडंट्स आणि आवश्यक खनिजे जास्त असल्याने ते शरीरासाठी अधिक चांगले मानले जाते.

