फळांमध्ये गोडवा कुठून येतो? निसर्गाचा हा चमत्कार कसा घडतो?

Mansi Khambe

खरबूजाचा तुकडा

उन्हाळ्यात, जेव्हा कडक उन्हामुळे आणि घामामुळे तुम्हाला त्रास होतो. तेव्हा थंड आणि रसाळ टरबूज किंवा खरबूजाचा तुकडा अमृतापेक्षा कमी वाटत नाही.

Fruit Sweetness

|

ESakal

फळांमध्ये इतका गोडवा

पहिला तुकडा तोंडात जाताच त्याची गोड चव थेट हृदयाला स्पर्श करते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की या फळांमध्ये इतका गोडवा कुठून येतो?

Fruit Sweetness

|

ESakal

सूर्यप्रकाश

जेव्हा सूर्यप्रकाश वनस्पतीच्या पानांवर पडतो तेव्हा प्रकाशसंश्लेषण नावाची एक नैसर्गिक प्रक्रिया सुरू होते. या प्रक्रियेत, पाने सूर्यप्रकाश, पाणी आणि हवेपासून एक विशेष प्रकारची 'साखर' बनवतात.

Fruit Sweetness

|

ESakal

कारण

ही साखर हळूहळू फळांमध्ये म्हणजेच टरबूज आणि खरबूजमध्ये जमा होते. हेच कारण आहे की फळ पिकत असताना त्याची गोडवा वाढत जातो.

Fruit Sweetness

|

ESakal

फळ मोठे

बरेच लोक असा विचार करतात की जर फळ मोठे असेल तर ते नक्कीच गोड असेल. पण सत्य हे आहे की सूर्यप्रकाश जितका चांगला असेल तितके फळ गोड असेल.

Fruit Sweetness

|

ESakal

प्रकाशसंश्लेषण

सूर्यप्रकाशाशिवाय प्रकाशसंश्लेषण योग्यरित्या होत नाही आणि वनस्पती तेवढी साखर तयार करू शकत नाही. हेच कारण आहे की पावसाळी किंवा ढगाळ हवामानात उगवलेली फळे बहुतेकदा कमी गोड असतात.

Fruit Sweetness

|

ESakal

चव मंद

माती सुपीक असेल आणि तिला वेळेवर पाणी मिळाले तरच चांगले आणि गोड फळ येते. जास्त पाणी दिले तर फळ पाण्याने भरले जाते आणि त्याची चव मंद होते.

Fruit Sweetness

|

ESakal

अनेक प्रकार

दुसरीकडे, कमी पाणी दिले तर फळ लहान आणि कमकुवत राहते. याचा अर्थ माती, पाणी आणि हवामानाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. टरबूज आणि खरबूजाचे अनेक प्रकार आहेत.

Fruit Sweetness

|

ESakal

शास्त्रोक्त पद्धत

काही जाती नैसर्गिकरित्या जास्त गोड असतात, तर काही कमी. आजकाल शेतकरी शास्त्रोक्त पद्धतीने बियाणे तयार करतात जेणेकरून फळे गोड आणि चविष्ट होतील.

Fruit Sweetness

|

ESakal

वेळेची काळजी

यासाठी ते योग्य खत, सेंद्रिय पद्धती आणि वेळेची काळजी घेतात. प्रत्येक फळाची नैसर्गिक रचना, विविधता, पिकण्याची अवस्था आणि वाढण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी असल्याने प्रत्येक फळात गोडवा वेगळा असतो.

Fruit Sweetness

|

ESakal

फ्रुक्टोजचे प्रमाण

काही फळांमध्ये आंबा आणि लिची सारख्या फ्रुक्टोजचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे त्यांची चव खूप गोड असते. दुसरीकडे, काही फळांमध्ये ग्लुकोज किंवा सुक्रोजचे प्रमाण कमी असते.

Fruit Sweetness

|

ESakal

फळांच्या प्रजाती

जसे की सफरचंद किंवा संत्रा, त्यामुळे त्यांची गोडवा सौम्य असते. याशिवाय हवामान, सूर्यप्रकाश, माती आणि पाणी यांचाही मोठा परिणाम होतो. फळांच्या प्रजाती आणि त्यात असलेले एन्झाईम्स किती गोडवा असेल हे देखील ठरवतात.

Fruit Sweetness

|

ESakal

कॅल्क्युलेटरमधील GT, MU आणि MRC सारख्या बटणांचे काम काय?

Calculator

|

ESakal

येथे क्लिक करा