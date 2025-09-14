फळांमध्ये गोडवा कुठून येतो? निसर्गाचा हा चमत्कार कसा घडतो?

Mansi Khambe
उन्हाळ्यात, जेव्हा कडक उन्हामुळे आणि घामामुळे तुम्हाला त्रास होतो. तेव्हा थंड आणि रसाळ टरबूज किंवा खरबूजाचा तुकडा अमृतापेक्षा कमी वाटत नाही.
पहिला तुकडा तोंडात जाताच त्याची गोड चव थेट हृदयाला स्पर्श करते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की या फळांमध्ये इतका गोडवा कुठून येतो?
जेव्हा सूर्यप्रकाश वनस्पतीच्या पानांवर पडतो तेव्हा प्रकाशसंश्लेषण नावाची एक नैसर्गिक प्रक्रिया सुरू होते. या प्रक्रियेत, पाने सूर्यप्रकाश, पाणी आणि हवेपासून एक विशेष प्रकारची 'साखर' बनवतात.
ही साखर हळूहळू फळांमध्ये म्हणजेच टरबूज आणि खरबूजमध्ये जमा होते. हेच कारण आहे की फळ पिकत असताना त्याची गोडवा वाढत जातो.
बरेच लोक असा विचार करतात की जर फळ मोठे असेल तर ते नक्कीच गोड असेल. पण सत्य हे आहे की सूर्यप्रकाश जितका चांगला असेल तितके फळ गोड असेल.
सूर्यप्रकाशाशिवाय प्रकाशसंश्लेषण योग्यरित्या होत नाही आणि वनस्पती तेवढी साखर तयार करू शकत नाही. हेच कारण आहे की पावसाळी किंवा ढगाळ हवामानात उगवलेली फळे बहुतेकदा कमी गोड असतात.
माती सुपीक असेल आणि तिला वेळेवर पाणी मिळाले तरच चांगले आणि गोड फळ येते. जास्त पाणी दिले तर फळ पाण्याने भरले जाते आणि त्याची चव मंद होते.
दुसरीकडे, कमी पाणी दिले तर फळ लहान आणि कमकुवत राहते. याचा अर्थ माती, पाणी आणि हवामानाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. टरबूज आणि खरबूजाचे अनेक प्रकार आहेत.
काही जाती नैसर्गिकरित्या जास्त गोड असतात, तर काही कमी. आजकाल शेतकरी शास्त्रोक्त पद्धतीने बियाणे तयार करतात जेणेकरून फळे गोड आणि चविष्ट होतील.
यासाठी ते योग्य खत, सेंद्रिय पद्धती आणि वेळेची काळजी घेतात. प्रत्येक फळाची नैसर्गिक रचना, विविधता, पिकण्याची अवस्था आणि वाढण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी असल्याने प्रत्येक फळात गोडवा वेगळा असतो.
काही फळांमध्ये आंबा आणि लिची सारख्या फ्रुक्टोजचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे त्यांची चव खूप गोड असते. दुसरीकडे, काही फळांमध्ये ग्लुकोज किंवा सुक्रोजचे प्रमाण कमी असते.
जसे की सफरचंद किंवा संत्रा, त्यामुळे त्यांची गोडवा सौम्य असते. याशिवाय हवामान, सूर्यप्रकाश, माती आणि पाणी यांचाही मोठा परिणाम होतो. फळांच्या प्रजाती आणि त्यात असलेले एन्झाईम्स किती गोडवा असेल हे देखील ठरवतात.
