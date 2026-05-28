फुलांचा वास घेतल्यास बरे होतात 'हे' 5 आजार, संशोधनातून नवा खुलासा

Saisimran Ghashi

अरोमाथेरपी

अरोमाथेरपी आणि निसर्गातील विविध सुगंधी फुलांचा वास घेतल्याने शरीराला आणि मनाला आराम मिळतो

Aromatherapy benefits

|

esakal

फुलांचा वास

चला तर जाणून घ्या फुलांचा वास घेतल्याने ५ आजार किंवा समस्या बऱ्या होण्यास मदत होते

flower smelling benefits

|

esakal

मानसिक ताण आणि चिंता


फुलांचा मनमोहक सुगंध मनाला शांत करतो आणि मानसिक ताणतणाव तसेच चिंता झपाट्याने कमी करतो

Stress and Anxiety

|

esakal

निद्रानाश


लॅव्हेंडर किंवा सदाफुलीसारख्या फुलांचा वास घेतल्याने मेंदूला आराम मिळतो आणि शांत झोप येण्यास मदत होते.

Insomnia

|

esakal

डोकेदुखी आणि मायग्रेन


फुलांच्या नैसर्गिक आणि औषधी सुगंधामुळे डोक्याच्या नसांना आराम मिळतो, ज्यामुळे डोकेदुखीचा त्रास कमी होतो

Headache and Migraine

|

esakal

उष्णतेचे नाकातील फोड


अंगात उष्णता वाढल्याने नाकात फोड आल्यास मोगऱ्याच्या फुलांचा वास सतत घेतल्याने तो फोड आपोआप बरा होतो.

Nasal Blisters due to Heat

|

esakal

उच्च रक्तदाब


फुलांच्या सुगंधी कणांमुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि मानसिक शांतता मिळाल्याने उच्च रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होते

High Blood Pressure

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आम्ही याची पुष्टी करत नाही

Disclaimer

|

esakal

मीठाची एक्सपायरी डेट किती असते? घरी महिनोमहिने तेच मीठ वापरण्याआधी 'हे' पाहा

Does salt expire complete truth about salt shelf life

|

esakal

येथे क्लिक करा