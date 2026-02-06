संधिवात वाढतोय का? आहारातील ‘या’ चुका आजच थांबवा!

Aarti Badade
वाढत्या वयानुसार सांधे दुखणे, शरीराला मुंग्या येणे किंवा हात-पाय थरथरणे यांसारख्या समस्या उद्भवू लागतात.
जास्त थंड पदार्थ खाणे, रात्री उशिरा कच्चे अन्न घेणे आणि बदललेली जीवनशैली यामुळे संधिवाताचा त्रास वाढतो.
सततची चिंता, भीती आणि मानसिक तणावामुळे शरीरातील वात दोष वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम सांध्यांच्या आरोग्यावर होतो.
संधिवाताचा त्रास कमी करण्यासाठी कोरफड, पारिजातकाची पाने आणि शेवग्याचा रस पिणे अत्यंत गुणकारी मानले जाते.
फुलकोबी, दही, आवळा आणि काकडी यांसारखे थंड प्रकृतीचे पदार्थ संधिवात असलेल्या रुग्णांनी मर्यादित प्रमाणात खावेत.
हळद, आले, तुळस, लवंग आणि दालचिनी यांचा आहारात समावेश केल्यास सांध्यांमधील सूज आणि वेदना कमी होतात.
संधिवाताचा त्रास टाळण्यासाठी आंबट पदार्थ, तंबाखू आणि चुना यांसारख्या हानिकारक गोष्टींचे सेवन पूर्णपणे बंद करावे.
वेळेवर झोपणे, पुरेशी हालचाल करणे आणि कोमट पाण्याचा वापर करणे यांमुळे सांधेदुखीवर नियंत्रण मिळवता येते.
