संधिवात वाढतोय का? आहारातील ‘या’ चुका आजच थांबवा!

Aarti Badade

संधिवात आणि वाढते वय

वाढत्या वयानुसार सांधे दुखणे, शरीराला मुंग्या येणे किंवा हात-पाय थरथरणे यांसारख्या समस्या उद्भवू लागतात.

चुकीचा आहार हे मुख्य कारण

जास्त थंड पदार्थ खाणे, रात्री उशिरा कच्चे अन्न घेणे आणि बदललेली जीवनशैली यामुळे संधिवाताचा त्रास वाढतो.

मानसिक तणावाचा परिणाम

सततची चिंता, भीती आणि मानसिक तणावामुळे शरीरातील वात दोष वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम सांध्यांच्या आरोग्यावर होतो.

'हे' नैसर्गिक रस आहेत फायदेशीर

संधिवाताचा त्रास कमी करण्यासाठी कोरफड, पारिजातकाची पाने आणि शेवग्याचा रस पिणे अत्यंत गुणकारी मानले जाते.

'या' पदार्थांपासून दूर राहा

फुलकोबी, दही, आवळा आणि काकडी यांसारखे थंड प्रकृतीचे पदार्थ संधिवात असलेल्या रुग्णांनी मर्यादित प्रमाणात खावेत.

किचनमधील औषधी मसाले

हळद, आले, तुळस, लवंग आणि दालचिनी यांचा आहारात समावेश केल्यास सांध्यांमधील सूज आणि वेदना कमी होतात.

काय टाळावे?

संधिवाताचा त्रास टाळण्यासाठी आंबट पदार्थ, तंबाखू आणि चुना यांसारख्या हानिकारक गोष्टींचे सेवन पूर्णपणे बंद करावे.

जीवनशैलीत करा बदल

वेळेवर झोपणे, पुरेशी हालचाल करणे आणि कोमट पाण्याचा वापर करणे यांमुळे सांधेदुखीवर नियंत्रण मिळवता येते.

