हृदय निरोगी ठेवायचंय? 'या' एका आंबट पदार्थात दडले आहेत 10 मोठे फायदे

Aarti Badade

चवीसोबत आरोग्याचा खजिना

चिंचेचे नाव काढताच तोंडाला पाणी सुटते, पण ही केवळ चव वाढवणारी चटणी नसून एक प्रभावी औषधही आहे.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

पचनशक्तीसाठी रामबाण उपाय

चिंचेतील टार्टरिक आम्ल पाचक रस सक्रिय करते, ज्यामुळे अन्न लवकर पचते आणि जठराग्नी प्रज्वलित होतो.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

बद्धकोष्ठतेपासून कायमची सुटका

चिंचेमध्ये पेक्टिन आणि फायबर भरपूर असल्याने आतड्यांची हालचाल सुधारते आणि पोट साफ होण्यास मदत होते.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

गॅस आणि अपचनावर प्रभावी

जर तुम्हाला वारंवार पोट फुगणे किंवा गॅसचा त्रास होत असेल, तर चिंचेचे पाणी किंवा चटणी खाल्ल्याने आराम मिळतो.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

पोषक तत्वांचा पॉवरहाऊस

चिंचेमध्ये व्हिटॅमिन C, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात जे शरीर निरोगी ठेवतात.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

हृदयाचे आरोग्य जपते

चिंचेतील फायबर शरीरातील वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

रक्तदाब नियंत्रणात राहतो

चिंचेमध्ये असलेल्या पोटॅशियममुळे रक्तदाब संतुलित राहण्यास आणि हृदयाची गती नियमित राहण्यास मदत होते.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

सांधेदुखीवर नैसर्गिक लेप

आयुर्वेदानुसार चिंचेचा कोमट लेप सांध्यांवर लावल्यास सूज कमी होते आणि सांधेदुखीपासून आराम मिळतो.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

तोंडात चव निर्माण करते

आजारातून बरे होत असताना अनेकांना भूक लागत नाही, अशा वेळी चिंच खाल्ल्याने लाळ वाढते आणि अन्नावर रुची निर्माण होते.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

अतिवापर टाळावा

चिंच फायदेशीर असली तरी जास्त खाल्ल्यास आम्लपित्त किंवा दातांची झीज होऊ शकते, त्यामुळे ती योग्य प्रमाणातच खावी.

Health Benefits of Tamarind

|

Sakal

सुरकुत्यांपासून सुटका! 'या' योगासनांमुळे तुमच्या चेहऱ्यावर येईल नैसर्गिक ग्लो

Yoga for glowing skin

|

Sakal

येथे क्लिक करा