शुगर-फ्री खाल्ल्याने स्मरणशक्तीवर होतो हा गंभीर परिणाम!

Aarti Badade

Artificial Sweeteners: मेंदूला धोका!

आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला धक्कादायक निष्कर्ष.

साखरेऐवजी स्वीटनर वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली

मधुमेह, स्थूलता आणि फिटनेसच्या क्रेझमुळे लोक कृत्रिम गोड पदार्थ वापरू लागले आहेत.

संशोधनात उघड झाले धोके

अॅस्पार्टेम, सॅक्रिन, सुक्रालोज यासारखे स्वीटनर दीर्घकाळ घेतल्याने मेंदूत बदल.

आरोग्य समस्या

स्मरणशक्ती कमी होणे,एकाग्रता घटणे,निर्णयक्षमता मंदावणे,तणावाची पातळी वाढणे

सर्वाधिक धोका कोणाला?

दररोज डाएट ड्रिंक्स, शुगर-फ्री मिठाई घेणाऱ्यांना धोका.
विशेषतः लहान मुले आणि मधुमेही रुग्ण.

सुरक्षित पर्याय कोणते?

गूळ,मध,खजूर,मनुका नैसर्गिक वनस्पतीजन्य स्वीटनर

तज्ज्ञांचा सल्ला

साखरेचे प्रमाण कमी करा, नैसर्गिक पर्याय निवडा.
नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप हीच खरी गुरुकिल्ली!

