शुगर-फ्री खाल्ल्याने स्मरणशक्तीवर होतो हा गंभीर परिणाम!

Aarti Badade
आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला धक्कादायक निष्कर्ष.
मधुमेह, स्थूलता आणि फिटनेसच्या क्रेझमुळे लोक कृत्रिम गोड पदार्थ वापरू लागले आहेत.
अॅस्पार्टेम, सॅक्रिन, सुक्रालोज यासारखे स्वीटनर दीर्घकाळ घेतल्याने मेंदूत बदल.
स्मरणशक्ती कमी होणे,एकाग्रता घटणे,निर्णयक्षमता मंदावणे,तणावाची पातळी वाढणे
दररोज डाएट ड्रिंक्स, शुगर-फ्री मिठाई घेणाऱ्यांना धोका.
विशेषतः लहान मुले आणि मधुमेही रुग्ण.
गूळ,मध,खजूर,मनुका नैसर्गिक वनस्पतीजन्य स्वीटनर
साखरेचे प्रमाण कमी करा, नैसर्गिक पर्याय निवडा.
नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप हीच खरी गुरुकिल्ली!
