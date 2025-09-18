आर्यन खानला हसण्याचा फोबिया? राघव जुयालने सांगितलं आतली बातमी

Apurva Kulkarni
सलमान खानचा मुलगा आर्यन खान सध्या चर्चेत आहे. त्याची नेटफिक्सवर बॅड्स ऑफ बॉलिवूड सिरीज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
दरम्यान या सिरीजमध्ये आर्यन खाननं दिग्दर्शन केलं आहे. त्यामुळे तो चर्चेत आला आहे.
अशातच आता राघव जुयालने कॅमेऱ्यासमोर आर्यन क्वचितच स्माईल का करतो याचा खुलासा केलाय.
कॅमेऱ्यासमोर नेहमी गंभीर राहण्याची सवय असलेला आर्यन ऑफ-स्क्रीन मजेशीर आणि खेळकर स्वभाव असल्याचं त्याने म्हटलय.
दिलजीत दोसांझसोबतच्या गाण्यात शाहरुखने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये आर्यन हसताना दिसला.
आर्यन खानचा ‘नो स्माइल’ फोबिया असलयाने तो हसत नसल्याचा खुलासा राघवने केलाय.
तसंच राघवने आर्यनला एक दिवस कॅमेऱ्यासमोर हसवण्याचं वचनही दिलं असल्याचं म्हटलय.
