सूर्यकुमारचं २१ कोटींचं मुंबईतलं घर कसं आहे?

Pranali Kodre

मुंबईत घर

भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव मुंबईतील रहिवासी असून त्याचं अलिशान घरही मुंबईत आहे.

२१ कोटींचं घर

त्याचं अलिशान घर मुंबईच्या देओनार भागात असून ४.२२२ चौरस फूट कार्पेट एरियामध्ये परसले आहेत. त्याच्या घराची किंमत २१ कोटी रुपये आहे.

सात फूटाची बॅट

त्याच्या घराच्या प्रवेशद्वारावरच त्याच्या घराची भव्यता दिसून येते. त्याने प्रवेशद्वाराजवळत एक सात फूटची बॅट इंस्टॉल केलेली आहे, ज्यावर क्रिकेटचे बॉल्स लावलेले आहेत.

रंग

त्याचं घर पांढऱ्या, बेज आणि चॉकलेटी रंगांच्या छटांमध्ये रंगवलेलं आहे. याशिवा. मार्बल फोअरिंग आणि आधुनिक मिनिमलिस्ट फर्निचरमुळे घराला छान लूकही येत आहे.

बेडरूम

त्याच्या घरातील मास्टर बेडरुम नीळ्या थीममध्ये आहे. तसेच गेस्ट रुममध्ये सिल्व्हर थीमचा वापर केलेला आहे. लिव्हिंग रुम रंगेबीरंगी असून तेथील जांभळ्या रंगाचा सोफा लक्ष वेधतो.

घड्याळ वेधते लक्ष

लिव्हिंग रुममध्ये पिवळ्या लांब-बॅक खुर्च्या, पानांच्या डिझाईनचे टेबल्स आणि झुंबरही आहे. तसेच भिंतीवर लावलेले घड्याळही लक्ष वेधते, कारण ते जुन्या काळातील गिअर्स आणि रोमन क्रमांक लिहिलेलं आहे.

रिलॅक्सेशन रुम

त्याच्या घरात गेमिंग आणि रिलॅक्सेशन रुम देखील आहे.

इंटेरियर

सूर्यकुमारच्या घराचं इंटेरियर अनिल मोटवानी असोसिएट्सने केलेल असून ते अवघ्या २ महिन्यात पूर्ण करण्यात आले आहे.

