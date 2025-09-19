Who is Aryan Maan? : आर्यन मान 'DUSU'चा नवा अध्यक्ष आहे तरी कोण? ; लक्झरी कारमधून प्रचार अन् संजूबाबा, रणदीप हुड्डाचीही हजेरी

Mayur Ratnaparkhe

आर्यन मान नवा अध्यक्ष -

दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघ निवडणुकीनंतर अभाविपचा आर्यन मान हा नवा अध्यक्ष बनला आहे.  

प्रचारासाठी अलिशान गाड्या -

आर्यन मानच्या प्रचारासाठी रेंज रोव्हर सारख्या अलीशान गाड्यांचाही वापर झाला होता.

बॉलिवूड अभिनेत्यांची हजेरी -

एवढंच नाहीतर संजय दत्त, सोनू सूद, रणदीप हुडा हे बॉलिवूड स्टारही प्रचारासाठी आले होते.

मूळचा बहादूरगडचा -

आर्यन मान हा मूळचा हरियाणातील बहादूरगड येथील रहिवासी आहे.

राष्ट्रीय फुलबॉलपटू -

आर्यन मान हा राष्ट्रीय स्तरावरील फुटबॉल खेळाडू देखील आहे.

वडील प्रमुख उद्योजक -

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आर्यन मानचे वडील सिकंदर मान हे बेरी येथील एडीएस ग्रुपचे कार्यकारी संचालक आहेत.

प्राथमिक शिक्षण -

 आर्यन मान याने बहादूरगड येथील सेंट थॉमस शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतले आहे.

क्रीडा कोट्यातून प्रवेश -

आर्यन मान उच्च शिक्षणासाठी दिल्लीत आला होता. क्रीडा कोट्यातून दिल्ली विद्यापीठात प्रवेश मिळालेला आहे.

सध्या काय शिकत आहे? -

सध्या आर्यन मान दिल्ली विद्यापीठातून ग्रंथालय विज्ञानमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे.

Next : एक छोटासा किडा...पण त्याची किंमत ऐकूण बसेल धक्का!

येथे पाहा