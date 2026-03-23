पोटातील गॅस अन् फुगवटा? 'हे' पाणी आहे नैसर्गिक उपाय!

Aarti Badade

स्वयंपाकघरातील औषध

हिंग केवळ जेवणाची चवच वाढवत नाही, तर औषधी गुणधर्मांमुळे ते आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.

Hing benefits for stomach gas Asafoetida

पोषक तत्वांचा खजिना

हिंगामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, जे शरीराला अनेक आजारांपासून वाचवतात.

हिंगाचे पाणी आणि पचन

रोज सकाळी रिकाम्या पोटी हिंगाचे पाणी पिल्याने पचनसंस्था मजबूत होते आणि दिवसभर पोटाच्या तक्रारी जाणवत नाहीत.

गॅस आणि ॲसिडिटीवर मात

हिंग पोटातील गॅस, कफ आणि ॲसिडिटी यांसारख्या समस्या मुळापासून कमी करण्यास मदत करते.

पोटाचा जडपणा होईल दूर

अनेकदा जेवणानंतर पोट जड वाटते; अशा वेळी हिंगाचे सेवन केल्याने गॅस बाहेर पडण्यास मदत होते आणि पोट हलके वाटते.

मासिक पाळीत आराम

हिंगातील 'अँटीस्पास्मोडिक' गुणधर्मांमुळे मासिक पाळी दरम्यान होणारा त्रास आणि पोटातील पेटके (Cramps) कमी होतात.

वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त

हिंगाचे पाणी शरीराचे मेटाबॉलिझम वाढवते, ज्यामुळे अतिरिक्त चरबी जळण्यास आणि वेट लॉस होण्यास मदत होते.

30 आधीच वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका? तरुण महिलांनी ‘या’ सवयी लगेच बदला!

Breast cancer in young women

|

Sakal

येथे क्लिक करा