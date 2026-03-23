30 आधीच वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका? तरुण महिलांनी ‘या’ सवयी लगेच बदला!

Aarti Badade

विशी-तिशीतील संकट

पूर्वी चाळीशीनंतर आढळणारा ब्रेस्ट कॅन्सर आता विशी-तिशीतील तरुण मुलींमध्ये वेगाने वाढत असून तो अधिक आक्रमक स्वरूपाचा असतो.

चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी

प्रक्रिया केलेले अन्न आणि साखरेच्या अतिवापरामुळे शरीरातील 'इस्ट्रोजेन' हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते, जे कॅन्सरला निमंत्रण देते.

बैठी जीवनशैली आणि लठ्ठपणा

व्यायामाचा अभाव आणि वाढत्या चरबीमुळे मेदयुक्त ऊती सक्रिय होतात, ज्यामुळे स्तनांच्या पेशींमध्ये असामान्य वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होते.

उशिरा लग्न आणि अपत्य

३० वर्षांनंतर पहिले अपत्य होणे किंवा स्तनपान न करणे यामुळे स्तनांच्या पेशींमधील नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणा कमकुवत होते.

व्यसनाधीनता आणि ताणतणाव

मद्यपान, धूम्रपानाचे वाढते प्रमाण आणि कॉर्पोरेट जगतातील कामाचा ताण यामुळे शरीरातील 'डीएनए' डॅमेज होऊन कॅन्सर पेशी सक्रिय होतात.

तज्ज्ञांचा सल्ला : वेळेवर तपासणी

टाटा मेमोरियलच्या तज्ज्ञांनुसार, ३० वर्षांखालील महिलांनी दर महिन्याला स्वतःची स्वतः तपासणी (Self-Exam) करणे अनिवार्य आहे.

बचावासाठी ५ महत्त्वाचे बदल

सकस आहार, दररोज ३० मिनिटे व्यायाम, वजनावर नियंत्रण आणि व्यसनांपासून दूर राहून तुम्ही हा धोका ३० टक्क्यांनी कमी करू शकता.

सडपातळ असूनही हार्ट अटॅक? 'वजन' नाही तर हे ठरू शकते जीवघेणे!

Belly fat and heart attack risk

|

Sakal

येथे क्लिक करा