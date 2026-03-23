30 आधीच वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका? तरुण महिलांनी ‘या’ सवयी लगेच बदला!

Aarti Badade
पूर्वी चाळीशीनंतर आढळणारा ब्रेस्ट कॅन्सर आता विशी-तिशीतील तरुण मुलींमध्ये वेगाने वाढत असून तो अधिक आक्रमक स्वरूपाचा असतो.
Breast cancer in young women
sakal
प्रक्रिया केलेले अन्न आणि साखरेच्या अतिवापरामुळे शरीरातील 'इस्ट्रोजेन' हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते, जे कॅन्सरला निमंत्रण देते.
व्यायामाचा अभाव आणि वाढत्या चरबीमुळे मेदयुक्त ऊती सक्रिय होतात, ज्यामुळे स्तनांच्या पेशींमध्ये असामान्य वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होते.
३० वर्षांनंतर पहिले अपत्य होणे किंवा स्तनपान न करणे यामुळे स्तनांच्या पेशींमधील नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणा कमकुवत होते.
मद्यपान, धूम्रपानाचे वाढते प्रमाण आणि कॉर्पोरेट जगतातील कामाचा ताण यामुळे शरीरातील 'डीएनए' डॅमेज होऊन कॅन्सर पेशी सक्रिय होतात.
टाटा मेमोरियलच्या तज्ज्ञांनुसार, ३० वर्षांखालील महिलांनी दर महिन्याला स्वतःची स्वतः तपासणी (Self-Exam) करणे अनिवार्य आहे.
सकस आहार, दररोज ३० मिनिटे व्यायाम, वजनावर नियंत्रण आणि व्यसनांपासून दूर राहून तुम्ही हा धोका ३० टक्क्यांनी कमी करू शकता.
