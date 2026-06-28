'धनंजय माने इथेच राहतात का?' चित्रपटातील एव्हरग्रीन डायलॉग्स!

Apurva Kulkarni
अशी ही बनवाबनवी सिनेमा आजही तितक्याच आवडीने पाहिला जातो.
Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues
esakal
चाहत्यांमध्ये आजही सिनेमाबाबत तेवढीच क्रेझ आहे. दरम्यान तुम्हाला या सिनेमातील 'हे' फेमस डायलॉग्स आठवतात का?
Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues
esakal
सिनेमातील धनंजय माने इथेच राहतात का? हा डायलॉग आजही चाहते अनेकवेळा विनोदात वापरतात.
Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues
esakal
मित्रा मित्रांमध्ये पैशावरून काही गंमत झाली की, चाहते ७० रुपये वापरे हा डायलॉग हमखास वापरतात.
Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues
esakal
सिनेमातील हा माझा बायको पार्वती हा डायलॉग प्रचंड व्हायरल झाला होता. आजही अनेक विनोदात याचा उल्लेख होतो.
Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues
esakal
हा सिनेमातील डायलॉग अशोक सराफ यांना सुचलेला. आजही लिंबू कलरची साडी म्हटलं की, हा सिनेमा आठवतो.
Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues
esakal
लक्ष्मीकांत बेर्डे याचा "सारखं सारखं त्याच झाडावर काय?" हा डॉयलॉग प्रचंड व्हायरल झाला होता.
Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues
esakal
Birds In Rain
esakal