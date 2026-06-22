पक्षी पावसात भिजत का नाही? स्वत:चं रक्षण कसं करतात?

Apurva Kulkarni

पक्षी

पावसाळ्यात एवढ्या मोठ्या वादळात पक्षी कुठे जातात? स्वत:च, घरट्यांचं रक्षण कसं करतात? तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घेऊया.

Birds In Rain

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जलरोधक पिसांचा वापर

पक्षी पावसात स्वत:चं आणि घरट्यांचं रक्षण करण्यासाठी नैसर्गिक जलरोधक पिसांचा वापर करतात. त्यांचे पंख छत्रीसारखे असतात.

Birds In Rain

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esakal

नैसर्गिक रेनकोट

पक्षांकडे पावसापासून वाचण्याची काही साधनं नसतात. परंतु त्यांचे पंख थोडे वॉटर प्रूफ असतात.

Birds In Rain

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esakal

प्रीन ग्लॅन्ड्स

त्यांच्या शेपटीजवळ पाण्यापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी प्रीन ग्लॅन्ड्स असतं. हे पक्षी चोचीत शेपटीकडचे तेल पकडतात आणि पंखांवर घासतात.

Birds In Rain

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esakal

पावसापासून रक्षण

त्यामुळे पाण्याचे थेंब पंखावर, पिसांवर पडले की लगेच निथलतं. त्यामुळे पावसापासून रक्षण करण्यास त्यांना थोडी मदत होते.

Birds In Rain

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esakal

थंडी भरते

कधी कधी पक्षी पाऊस चोचीवर झेलतात आणि आपले पंख कोरडे ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु कधी जास्त पाऊस असल्याचं त्यांच्या पंखात पाणी शिरतं आणि त्यांना थंडी भरते.

Birds In Rain

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esakal

स्वत:मध्ये ऊब

थंडी भरल्यास पक्षी आपलं शरीर फुगवून चोच मानेत खूपसतात. त्यातून ते स्वत:मध्ये ऊब तयार करण्याचा प्रयत्न करतात.

Birds In Rain

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esakal

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