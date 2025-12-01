असा विद्यार्थी होणे नाही! 'बेघर' झालेल्या गुरूंना आशिष नेहराने दिली अमुल्य गुरूदक्षिणा...

Shubham Banubakode
माजी भारतीय वेगवान गोलंदाज आशीष नेहरा सध्या गुजरात टायटन्सचे कोच आहेत. 2022 मध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीमने पहिल्याच सीझनमध्ये IPL ट्रॉफी जिंकली.
दिल्लीतील सोनट क्रिकेट अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण घेताना त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणारे कोच म्हणजे तारक सिन्हा.
याच तारक सिन्हा यांना आशिष नेहरा यांनी गुरुदक्षिणा म्हणून घर गिफ्ट दिलं होतं.
एक दिवस सिन्हा सर अकॅडमीमध्ये उशीरा आले. नेहरा यांनी विचारले, “सर, तुम्ही इतका उशीर कसा? मग मुलांना काय शिकवाल?”
सिन्हा सरांनी सांगितले की ते भाड्याच्या घरात राहतात आणि घरमालकाने घर खाली करण्याचा नोटीस दिला आहे. त्यामुळे नवीन घर शोधताना उशीर झाला.
ही गोष्ट कळताच नेहरा यांनी आपल्या गुरूंना घर गिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला. तीन दिवसांत त्यांनी हे वचन पूर्णही केले.
तिसऱ्या दिवशी नेहरा तीन तास उशिरा आले. कोच म्हणाले, “मला लेक्चर देत होता.” तेवढ्यात नेहराने खिशातून काढलेली चाबी त्यांच्या हातात दिली आणि म्हणाले “ही तुमच्या नवीन घराचा चावी आहे”
नेहरा म्हणाले, “गुरुदेव भाड्याच्या घरात राहू नयेत म्हणून हे घर घेतलं. रेनोवेशन सुरू आहे. 10 दिवसांत शिफ्ट व्हाल.”
कमेंटेटर व ब्रॉडकास्टर पदमजीत सहरावत यांनी एका इंटरव्यूमध्ये हा किस्सा सांगितला.
