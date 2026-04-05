१५४.२ किमी! IPL मध्ये स्पीडचा बादशहा; कोण आहे हा अशोक शर्मा?

सकाळ डिजिटल टीम

IPL २०२६ मध्ये वेगाचा कहर!

भारतीय गोलंदाजाने टाकला सीजनमधला सर्वात वेगवान चेंडू १५४.२ किमी वेगाने थक्क केलं सगळ्यांना!

अशोक शर्मा

गुजरात टायटन्सचा अशोक शर्मा चर्चेत आलाय त्याने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळताना १५४.२ किमी वेगाने बॉल टाकला.

बूट

पायात बूट नाही. म्हणून चप्पल घालून प्रॅक्टिस केली. तरीही १४०+ वेगाने बॉल टाकणारा हा मुलगा आज IPL मध्ये चमकत आहे.

कुटुंब

शेतकरी कुटुंबातून आलेला हा खेळाडू त्याच्यासाठी मोठ्या भावाने स्वतःचं क्रिकेट सोडलं आणि अशोकचं स्वप्न पूर्ण केल.

सरकारी नोकरी

३ वर्षांपूर्वी क्रिकेट सोडलं होतं आणि सरकारी नोकरीची तयारी सुरू केली त्याचबरोबर वडिलांना शेतीत मदत तो करत होता.

आयुष्य

टॅलेंट हंटमध्ये बदललं आयुष्य चप्पल घालूनच १४० किमी वेगाने बॉल टाकला. इथूनच त्याच नशीब पालटलं.

दुखापत

दुखापत असूनही त्याने हार मानली नाही. राजस्थानविरुद्ध १५४.२ किमी वेगाने गोलंदाजी केली. त्याच डेल स्टेननेही कौतुक केलं.

खेळाडू

९० लाखांत घेतलेला खेळाडू आज गुजरातसाठी ‘कोटींचा हिरा’ ठरतोय.

